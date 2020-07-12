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Костышин: В матче с Зарей не хватало качества в завершении атак

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник прокомментировал поражение от луганчан

Костышин: В матче с Зарей не хватало качества в завершении атак
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от "Зари" (0:2).

"Хочу похвалить ребят. Неплохое исполнение было в атаке. Да, были ошибки, но и хорошего тоже было много. На установке предупреждал, чтобы были очень осторожны при переходе из обороны в атаку.

Два раза ошиблись, нам два раза нам забили гол. Где-то ребята меня не услышали. Нельзя, когда два центральных нападающих "Зари" играют против двух наших центральных защитников, терять мяч, переходя из обороны в атаку. Получилось так, что нас сразу наказали.

А так по конструктиву игра неплохая. Мы физически выглядели очень хорошо. Но нам действительно не хватает качества завершения атак. У нас всегда много моментов, а голы не даются", – сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
сайт Зари

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