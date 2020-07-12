Марлос признан лучшим игроком Шахтера в июне

Вингер "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком команды в прошлом месяце.

Украино-бразилец набрал 3 565 голосов. Второе место досталось Тете (953), далее расположились Тайсон (696) и Маркос Антонио (490). Всего в опросе на официальных страницах клуба в соцсетях приняли участие 5 704 человека.

В июне 32-летний Марлос отметился дублями в ворота "Динамо" (3:1) и "Десны" (3:2), а также результативной передачей в игре с "Колосом" (1:0).