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Марлос признан лучшим игроком Шахтера в июне
Вингер набрал отличную форму
Вингер "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком команды в прошлом месяце.
Украино-бразилец набрал 3 565 голосов. Второе место досталось Тете (953), далее расположились Тайсон (696) и Маркос Антонио (490). Всего в опросе на официальных страницах клуба в соцсетях приняли участие 5 704 человека.
В июне 32-летний Марлос отметился дублями в ворота "Динамо" (3:1) и "Десны" (3:2), а также результативной передачей в игре с "Колосом" (1:0).
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12.07.2020 в 10:53
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