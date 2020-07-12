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Марлос признан лучшим игроком Шахтера в июне

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер набрал отличную форму

Марлос признан лучшим игроком Шахтера в июне
Новина українською

Вингер "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком команды в прошлом месяце.

Украино-бразилец набрал 3 565 голосов. Второе место досталось Тете (953), далее расположились Тайсон (696) и Маркос Антонио (490). Всего в опросе на официальных страницах клуба в соцсетях приняли участие 5 704 человека.

В июне 32-летний Марлос отметился дублями в ворота "Динамо" (3:1) и "Десны" (3:2), а также результативной передачей в игре с "Колосом" (1:0).

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Карбид (Ник)
12.07.2020 в 10:53
Обновленный Марлос хорош
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