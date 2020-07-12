Нападающий "Динамо" Фран Соль издал свой дебютный роман под названием "Мадрид 2035".

Книга повествует о жизни элитного теннисиста, а действие происходит в Мадриде в недалеком будущем.

"Я всю жизнь писал, хотя об этом никто не знает. Примерно год назад я решился придать форму заметкам, которые я писал в течение нескольких лет.

В романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Книга называется "Мадрид 2035", потому я люблю этот город, а действие романа происходит в будущем. В романе нет персонажа, который напрямую отображает меня, но главный герой задает много вопросов и испытывает много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни.

Мне нравятся реалистические и научно-фантастические произведения. Мои любимые авторы Пауло Коэльо, Джордж Оруэлл, также Хуан Бенитес, Стивен Кинг и Артур Конан Дойл.

Писательское дело для меня лишь хобби, я сочетаю его с профессиональной карьерой. Я получаю хорошие отзывы, так что могу объединить другие записи в еще одну историю", – рассказал Соль Marca.