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Фран Соль издал свой дебютный роман

Премьер-лига
(2 голосов)

Роман называется "Мадрид 2035"

Фран Соль издал свой дебютный роман
Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль издал свой дебютный роман под названием "Мадрид 2035".

Книга повествует о жизни элитного теннисиста, а действие происходит в Мадриде в недалеком будущем.

"Я всю жизнь писал, хотя об этом никто не знает. Примерно год назад я решился придать форму заметкам, которые я писал в течение нескольких лет.

В романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Книга называется "Мадрид 2035", потому я люблю этот город, а действие романа происходит в будущем. В романе нет персонажа, который напрямую отображает меня, но главный герой задает много вопросов и испытывает много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни.

Мне нравятся реалистические и научно-фантастические произведения. Мои любимые авторы Пауло Коэльо, Джордж Оруэлл, также Хуан Бенитес, Стивен Кинг и Артур Конан Дойл.

Писательское дело для меня лишь хобби, я сочетаю его с профессиональной карьерой. Я получаю хорошие отзывы, так что могу объединить другие записи в еще одну историю", – рассказал Соль Marca.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 13:08
Напевно Міхі не сподобався роман Соля, шо він його не ставить на поле.
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