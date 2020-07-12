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Жозе Боту: Бразильцы знают, что Шахтер – верный путь в Европу

Премьер-лига
(2 голосов)

Директор рассказал о векторе "горняков"

Жозе Боту: Бразильцы знают, что Шахтер – верный путь в Европу
Новина українською

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту поделился мнением о связи клуба с бразильскими футболистами.

"В Украине игроки исторически не сильно одаренные технически. Но последние поколения находятся под влиянием бразильцев, выступающих за "Шахтер". В новых поколениях больше технически одаренных футболистов, чем еще несколько лет назад.

В "Шахтере" есть исторический и культурный прецедент с бразильскими игроками. 15 лет назад "Шахтер" начал привлекать бразильских игроков в большом количестве. Это был не стратегический, а циклический шаг. Но успех бразильских игроков привел к тому, что это стало стратегией.

Они легко адаптировались к идеям клуба, которые заключались в атакующем, креативном футболе. У бразильских футболистов были соответствующие характеристики, так что они адаптировались к стилю.

"Шахтер" в течение многих лет осознавал, что история с бразильскими игроками имеет дальнейший успех. Бразильцы выезжают из "Шахтера" в большие европейские клубы.

Я проработал 12 лет в "Бенфике", потом присоединился к "Шахтеру" и четко понимаю, почему делается ставка на бразильцев. К примеру, теперь "Шахтер" может без проблем приглашать из Бразилии игроков олимпийской сборной. Футболисты открыты для выступлений за горняков. Они знают, что это хороший путь в Европу. Такого нет в Португалии или Испании", – цитирует Боту Footure.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жозе Боту
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