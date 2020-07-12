Герой футбольного дня. Владислав Кочергин

Нынешнюю "Зарю" часто сравнивают с той "Зарей", которая была при Юрии Вернидубе. Мнения по этому поводу разнятся, однако есть в составе луганчан отдельные футболисты, для которых смена тренера стала настоящим толчком для развития. Владислав Кочергин – один из таких.

На элитарном уровне украинского футбола он начал выступать в сезоне 2016/17, проведя в том футбольном году 25 матчей за основу "Днепра" (16 – со старта). Затем Кочергин вместе с несколькими своими партнерами перешел в "Зарю", но карьера не пошла сразу по нарастающей. За два сезона под руководством Юрия Вернидуба он провел в стартовом составе меньше матчей, чем в течение одного года под управлением Дмитрия Михайленко. В "Днепре" в сезоне 2016/17 забил шесть голов, за два года в "Заре" под патронатом Юрия Вернидуба – только один. Кочергина критиковали за нестабильность и своеобразную футбольную инфантильность. Но с приходом Виктора Скрипника многое поменялось.

Сейчас он единственный игрок "Зари", кто провел в сезоне все тридцать поединков чемпионата. Мало того, все начинал в стартовом составе. Ни Иванисеня, ни Юрченко, ни Хомченовский, ни Тымчик, ни Кабаев таким похвастаться не могут. Также в активе Владислава Кочергина семь результативных ударов – это второй общекомандный показатель в "Заре" в чемпионате Украины.

Также это личный сезонный рекорд результативности самого Владислава Кочергина. Надо добавить, что еще один гол он забил в квалификации Лиги Европы, поэтому доработок составляет восемь голов. Впервые в карьере на взрослом уровне оформил дубль (вчерашний матч против "Колоса") – дата одиннадцатого июля 2020-го года станет памятной для Владислава. Хотя учитывая тот факт, что ему только 24, можно предположить, что всё самое лучшее в его профессиональной деятельности еще впереди. Впрочем, как показывает практика, многое зависит от того, с каким именно тренером работает игрок.

К слову, в турнирные первой шестерки Владислав Кочергин вчера забил свои второй и третий голы. Ранее отметился взятием ворот "Десны". А в регулярной части чемпионата забивал тому же "Колоса", "Шахтеру" и дважды "Днепру-1".

Именно Кочергин, а не Леднев, Юрченко или Кабаев, был движущей силой "Зари" в процессе достижения победы над "Колосом". И с учетом того факта, что Владислава Виктор Скрипник заменил на 56-й минуте, на Кочергина будут возложены большие надежды и в двух заключительных турах чемпионата.

Посмотрим, справится ли с ответственностью.