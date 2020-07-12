Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подводим итоги недели в УПЛ. Стрим на UA-Футбол в 21:30
Встречаемся в половине десятого
Сегодня на Youtube-канале UA-Футбол выйдет очередной стрим. После заключительных матчей 30 тура Александр Рыженко вместе с экспертами будут обсуждать итоги игрового дня, а также сделают свои прогнозы на последнюю неделю в УПЛ.
Не забывайте, что вы можете задавать свои вопросы к экспертам в чате к трансляции. Самые интересные из них обязательно прозвучат в эфире.
Начало эфира в 21:30. Не пропустите!
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