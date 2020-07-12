Cабо: Шахтер выставит на Десну второй состав

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался накануне матча 30-го тура УПЛ между "Десной" и "Шахтером".

"Уже очевидно, что Луиш Каштру отпустил в отпуск несколько игроков основного состава горняков, которые не примут участие в матче с "Десной". Думаю, что список футболистов не ограничится тремя фамилиями и в матче с командой Рябоконя мы увидим фактически весь второй состав "Шахтера".

В связи с этим я прогнозирую, что у "Десны" будут шансы взять хотя бы одно очко. Мне кажется, что встреча завершится вничью. Видимо, тренеры "Шахтера" опасаются, что осенью у футболистов будет сильно плотный график – матчи в сборных, в чемпионате и Лиге чемпионов.

Поэтому лучше сейчас им дать паузу, тем более, что горняки настраиваются пройти "Вольфсбург" и потом пройти по турнирной сетке Лиги Европы как можно дальше", – сказал Сабо в интервью "Команде №1".