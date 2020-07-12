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Cабо: Шахтер выставит на Десну второй состав

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист высказался накануне центральной игры тура

Cабо: Шахтер выставит на Десну второй состав
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался накануне матча 30-го тура УПЛ между "Десной" и "Шахтером".

"Уже очевидно, что Луиш Каштру отпустил в отпуск несколько игроков основного состава горняков, которые не примут участие в матче с "Десной". Думаю, что список футболистов не ограничится тремя фамилиями и в матче с командой Рябоконя мы увидим фактически весь второй состав "Шахтера".

В связи с этим я прогнозирую, что у "Десны" будут шансы взять хотя бы одно очко. Мне кажется, что встреча завершится вничью. Видимо, тренеры "Шахтера" опасаются, что осенью у футболистов будет сильно плотный график – матчи в сборных, в чемпионате и Лиге чемпионов.

Поэтому лучше сейчас им дать паузу, тем более, что горняки настраиваются пройти "Вольфсбург" и потом пройти по турнирной сетке Лиги Европы как можно дальше", – сказал Сабо в интервью "Команде №1".

Матч "Десна" – "Шахтер" состоится сегодня. Начало встречи в 19.30.

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В статье: Йожеф Сабо Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
12.07.2020 в 15:57
ТАМ второй такой состав чТО:?
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tolina-ystas (Краматорск)
12.07.2020 в 15:36
В этой конкретно ситуации второй состав может сыграть лучше чем немотивированный первый. так.что особенно обольщаться по поводу состава не стоит.
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Alexsan84 (Луганск)
12.07.2020 в 15:19
Даже вторым составом Шахтеру нужно побеждать!!! Но и ничья всех устроит!!!
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