Фран Соль: Я хочу играть и быть там, где меня любят и уважают

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль высказался насчет своего будущего.

"Сезон еще не закончен. Мы все должны собраться, чтобы добиться поставленной цели - занять второе место, которое позволит участвовать в квалификации ЛЧ. Мы вернемся из отпуска уже в августе, тогда я более четко увижу ситуацию. Я хочу играть и быть там, где меня любят и уважают", - рассказал Соль.