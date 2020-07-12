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Фран Соль: Я хочу играть и быть там, где меня любят и уважают

Премьер-лига
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Испанец поделился мыслями насчет своего будущего

Фран Соль: Я хочу играть и быть там, где меня любят и уважают
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль высказался насчет своего будущего.

"Сезон еще не закончен. Мы все должны собраться, чтобы добиться поставленной цели - занять второе место, которое позволит участвовать в квалификации ЛЧ. Мы вернемся из отпуска уже в августе, тогда я более четко увижу ситуацию. Я хочу играть и быть там, где меня любят и уважают", - рассказал Соль.

Контракт испанского нападающего с "бело-синими" действует до конца 2023 года. В текущем сезоне 28-летний Соль принял участие в 13 матчах УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Сегодня, Фран Соль издал свой дебютный роман.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Источник:
Marca
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