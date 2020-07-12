Голкипер Мариуполя допустил детскую ошибку и подарил гол Олимпику. ВИДЕО

В рамках 30-го тура УПЛ "Мариуполь" принимает "Олимпик" (0:3 - второй тайм).

Второй гол донецкой команды оказался очень курьезным - голкипер хозяев Евгений Гальчук исполнял свободный удар от своих ворот, сначала вратарь отдал пас низом на защитника, тот снова отыгрался со стражем ворот, а после этого Гальчук замешкался и дал запресинговать себя форварду "Олимпика" Максиму Дегтяреву.

В итоге нападающий атаковал голкипера в воротарской зоне, и в подкате срезал мяч в сетку!

Видео гола Дегтярева