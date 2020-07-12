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Голкипер Мариуполя допустил детскую ошибку и подарил гол Олимпику. ВИДЕО

Премьер-лига
(5 голосов)

Форвард "Олимпика" Дегтярев сам не поверил своему счастью

Голкипер Мариуполя допустил детскую ошибку и подарил гол Олимпику. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 30-го тура УПЛ "Мариуполь" принимает "Олимпик" (0:3 - второй тайм).

Второй гол донецкой команды оказался очень курьезным - голкипер хозяев Евгений Гальчук исполнял свободный удар от своих ворот, сначала вратарь отдал пас низом на защитника, тот снова отыгрался со стражем ворот, а после этого Гальчук замешкался и дал запресинговать себя форварду "Олимпика" Максиму Дегтяреву.

В итоге нападающий атаковал голкипера в воротарской зоне, и в подкате срезал мяч в сетку!

Видео гола Дегтярева

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) УПЛ Максим Дегтярев Евгений Гальчук
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(5 голосов)
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Комментарии (4)
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cavo51
12.07.2020 в 19:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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kanoist (мариуполь)
12.07.2020 в 18:59
Так он чуть и второй год себе не привез,замешкались Дончане....это что было с Мариуполем,уже на каникулах??? Позорщики...
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Mariner888 (Одесса)
12.07.2020 в 18:56
Таким место в пердиве - за счастье
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Димитър из Софии (София)
12.07.2020 в 18:40
Крутые стражи у будки.
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Джмиль (Запорожье)
12.07.2020 в 18:29
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