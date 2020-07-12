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Десна - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Прямой эфир центрального матча тура в УПЛ

Десна - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 30-й тур
12 июля, Чернигов, стадион им Ю. Гагарина. Начало в 19:30
"Десна” - "Шахтер"

В Чернигове встречаются первая и вторая команды УПЛ. Для гостей этот поединок не имеет турнирного значения, а вот "Десне" крайне важна победа, чтобы продолжить борьбу за второе и третье места. На данный момент "северяне" отстают от "Зари" на два очка, но есть игра в запасе как раз против "Шахтёра". Стоит отметить, что пять предыдущих встреч соперников в Премьер-лиге неизменно завершались победами "горняков".

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Джмиль (Запорожье)
12.07.2020 в 18:42
Кто сегодня будет Ямайкой?
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simargl (Чернигов)
12.07.2020 в 19:23
Александрия ?
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