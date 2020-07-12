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Мариуполь - Олимпик 1:4. Лучший выезд донетчан в сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Сенсация как она есть

Мариуполь - Олимпик 1:4. Лучший выезд донетчан в сезоне
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Удивительная игра получилась. "Мариуполь" был явным фаворитом матча - на это намекали и текущая форма, и статистика очных встреч. Вдобавок "Олимпик" выпустил в основе полдюжины резервистов - у Литвина, Романовского и Чогадзе всего 8 выходов в старте в текущей УПЛ на всех. И, тем не менее, гости с блеском победили.

"Олимпик" шокировал соперника уже на старте - гениальный пас Романовского за спины защитникам преобразовал в гол Завийский.

"Мариуполь" ответил на это весьма перспективными выпадами Кулакова и Федорчука, но и тот, и другой с убойных позиций пробили мимо.

А потом случился ляп имени Гальчука. Вратарь "Мариуполя" завозился у своих ворот, и Дегтярев в подкате протолкнул мяч за линию. Получилось максимально курьезно, но от того не менее эффективно. Кажется, Рустам Худжамов поторопился с выходом на пенсию.

После такого удара "Мариуполь" несколько сник, и в середине тайма пропустил еще. На этот раз "Олимпику" сильно повезло с рикошетом: Завийский получил мяч прямо перед пустыми воротами и промахнуться права не имел. К слову, это дебютный дубль в карьере Тараса в УПЛ - доселе на его счету был всего один мяч в элите.

Последнюю попытку спасти игру "Мариуполь" предпринял сразу после перерыва - вышедшие на замену Чурко и Кащук повели команду вперед, но в нескольких моментах подряд бесподобно сыграл вратарь "Олимпика" Халими. То, как он отразил удар Кулакова в упор - это высший пилотаж.

Вдохновленные голкипером полевые игроки донетчан понемногу пришли в себя и вскоре окончательно закрыли игру - очередной шикарный кросс от Романовского головой замкнул Дегтярев. Максим, конечно, молодец, но Даниэля хочется отметить особенно. В него сегодня словно Хави вселился.

В оставшееся до финального свистка время "Мариуполь" один мяч отыграл благодаря точному навесу, но это так, в пользу бедных. "Олимпик" удержал комфортный перевес и заслуженно взял три очка. Это определенно лучший выезд команды Игоря Климовского за весь текущий сезон.

Касательно "Мариуполя", то он хоть и проиграл, но сохранил место в плей-офф за путевку в ЛЕ. Решающим в этом плане для команды Александра Бабича будет выезд в Полтаву в следующем туре.

Мариуполь. Стадион им. Бойко

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:4

Голы: Мишнев, 65 - Завийский, 7, 30, Дегтярев, 14, 54

"Мариуполь": Гальчук - Чоботенко, Яворский (Кащук, 46), Быков - Полегенько, Игнатенко (Чурко, 46), Федорчук (Чех, 66), Горбунов (Кирюханцев, 66) - Мишнев, Кулаков, Топалов (Путря, 76)

"Олимпик": Халими - Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 69), Литвин, Снурницын - Чогадзе, Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук, Романовский (Балашов, 69) - Дегтярев (Захеди, 69)

Предупреждение: Литвин, 84

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Александр Бабич Игорь Климовский
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Комментарии (4)
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Nikola1986 (Dnipro)
12.07.2020 в 19:31
О. Сразу шакалы набежали. А че после победы над СК Днепр - 1 вас не было слышно
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0
0
aleks68
12.07.2020 в 19:04
давно пора гнать бабича из мариуполя. сколько можно идеваться?
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+2
0
hochu.piva (Краматорск)
12.07.2020 в 18:56
Когда это убожество Бабич уйдёт из УПЛ ??? Такое впечатление, что он чей-то родственник, постоянно тренирует команду вышки, давно пора в первую лигу, а лучше во вторую
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+3
0
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Mariner888 (Одесса)
12.07.2020 в 18:54
Бабич - на выход
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+1
0


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