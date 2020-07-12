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Составы на матч Шахтер - Десна. Витао в старте, Мудрик и Сикан в заявке
Стартовые составы команд на матч 30-го тура УПЛ
В рамках 30-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" примет черниговскую "Десну". Начало матча в 19:30.
Команды объявили стартовые составы на этот поединок.
"Шахтер": Пятов, Болбат, Витао, Кривцов, Додо, Степаненко, Майкон, Патрик, Соломон, Тете, Фернандо
Запасные: Трубин, Сиприано, Маркос, Бондаренко, Пихаленок, Тайсон, Дентиньо, Сикан, Мудрик
"Десна": Паст, Тамм, Огиря, Гитченко, Имереков, Западня, Фаворов, Домбровский, Тотовицкий, Кузик, Филиппов
Запасные: Литовка, Ермаков, Мостовой, Арвеладзе, Картушов, Старенький, Белич, Хлебас, Будковский