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Составы на матч Шахтер - Десна. Витао в старте, Мудрик и Сикан в заявке

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд на матч 30-го тура УПЛ

Составы на матч Шахтер - Десна. Витао в старте, Мудрик и Сикан в заявке
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В рамках 30-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" примет черниговскую "Десну". Начало матча в 19:30.

Команды объявили стартовые составы на этот поединок.

"Шахтер": Пятов, Болбат, Витао, Кривцов, Додо, Степаненко, Майкон, Патрик, Соломон, Тете, Фернандо

Запасные: Трубин, Сиприано, Маркос, Бондаренко, Пихаленок, Тайсон, Дентиньо, Сикан, Мудрик

"Десна": Паст, Тамм, Огиря, Гитченко, Имереков, Западня, Фаворов, Домбровский, Тотовицкий, Кузик, Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Мостовой, Арвеладзе, Картушов, Старенький, Белич, Хлебас, Будковский

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
12.07.2020 в 19:25
Состав Шахтера очень даже не молодёжный. Десна с экспериментами в схеме ... посмотрим что и как . Удачи, Десне !!
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cavo51
12.07.2020 в 19:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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