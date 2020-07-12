Десна - Шахтер 2:4. Футбол без центра поля

Нельзя сказать, что в отчетном матче решалась судьба "Десны". Даже воскресное поражение сохраняло для них неплохие шансы на серебро. Однако, если до этого они сами были властителями своей судьбы, то потеря очков сегодня была бы не в их пользу - им вновь приходилось бы ждать осечек конкурентов. У "Шахтера" задач никаких не осталось и футболисты готовятся к еврокубкам.

Несколько слов о составах, так как оба наставника смогли удивить. Александр Рябоконь пошел на небольшой риск и решил сыграть в три защитника. Каштру оставил на скамейке запасных Тайсона, который не отправился в отпуск, в отличие от многих других основных. Вторую игру подряд получил свой шанс молодой Витао, а за левую бровку сегодня отвечал Болбат. Ну и наконец, Фернандо вновь вышел в качестве "девятки" и это в очередной раз дает понять - Сикан пока что не дотягивает до уровня "горняков".

Команды очень долго запрягали в первом тайме, но с 20-й минуты поехали так, что остановить уже было сложно. "Шахтер" играл медленно, неспешно, всем видом показывая отсутствие мотивации. Но даже такая расхлябаность не помешала "горнякам" забить дважды. Что интересно, сделано это было за полторы минуты. Шустрый Соломон получил мяч за пределами штрафной и нанес мощный удар под перекладину - Паст ничего сделать не сумел. "Десна" успела развести, сделать несколько передач, как Манор перехватил круглого и на этот раз выступил в роли ассистента. Отличной передачей вингер вывел Тете на ударную позицию и тот не сплоховал. Александр Рябоконь с удрученным взглядом сидел на своем месте. Все шло к тому, что это конец...

Однако это было только начало. Секундная стрелка не успела сделать три полных оборота, как "северяне" отквитали один гол. Гитченко вновь исполнил свой уже коронный трюк и парашютиком перекинул Пятова после подачи углового. Две недели назад от головы защитника пострадал Бущан. Заряженная "Десна" даже не думала останавливаться и усилила свой натиск. Практически сразу это могло принести плоды, но Александр Филиппов отдал невнятную передачу на Кузика, находясь в отличной позиции. Лидер черниговчан и сам не пробил, и партнера на удар не вывел. Спонсор эпизода - бразилец Витао, в очередной раз доказавший правило, что "техничный защитник - враг команды".

До конца тайма обе команды решили уже не нагнетать. Из опасного можно вспомнить выстрел Кузыка, с которым справился Пятов. Ответом от гостей послужил хороший удар Соломона низом, но он прошел мимо цели. Отметим, что "Шахтер" в основном старался атаковать по правому флангу, где действовали активные Додо и Тете. На противоположном крыле проседал Болбат, очередной невнятный матч от украинского полузащитника. Счет 1:2 - справедливый итог первого тайма.

14 секунд - ровно столько прошло от свистка арбитра до голевого шанса Филиппова. Форвард имел выход один на один, но переиграть опытного Пятова ему не удалось. Складывалось впечатление, что сегодня был явно не его день. Об очередной ошибке Витао правильнее будет умолчать. А вот "Шахтер" совсем немного добавил в скорости и вновь увеличил свое преимущество. Затяжная атака гостей привела к удару Майкону, которому пас отдал Фернандо. Бразилец пробил точно в угол ворота соперника, вновь без шансов для Паста.

Каждый раз, когда донецкий клуб получал преимущество в два гола, они тут же бросали играть. Болбат отдал простую передачу на Патрик, однако её без проблем перехватил Домбровский. Он быстро нашел Филиппова и тот классным ударом с 16-ти метров нанес точный выстрел. Семь минут жили надежды "Десны", после чего гости забили в четвертый раз. На этот раз с пенальти, которое было заработано благодаря "усилиям" Имерекова. К мячу подошел Алан Патрик и очень хладнокровно реализовал приговор арбитра. Очередной хороший матч бразильца в сезоне.

До конца поединка "Шахтер" решил просто взять мяч под свой контроль. Проверенная десятилетиями тактика помогла им спокойно довести матч до победы. Победа, при всем уважении к "Десне", заслуженная. В атаке гости сегодня превосходили соперника, но благодаря не лучшей игре в обороне интрига держалась достаточно долго. Черниговчане уже четвертые, но шансы остаются даже на вторую строчку.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Виталий Сухин (Одесса)

Десна - Шахтер 2:4

Голы: Андрей Гитченко 29, Александр Филиппов 62 - Манор Соломон 25, Тете 26, Майкон де Андраде 59, Алан Патрик 69 (пен.)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Дмитрий Хлёбас 83), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Филипп Будковский 61), Максим Имереков, Артур Западня (Андрей Мостовой 61), Денис Фаворов, Орест Кузык (Егор Картушов 61)

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тете (Михаил Мудрик 81), Манор Соломон (Тайсон 70), Алан Патрик, Майкон де Андраде (Маркос Антонио 70), Витао, Сергей Болбат (Маркиньос Сиприано 75), Додо, Фернандо дос Сантос Педро (Даниил Сикан 75)