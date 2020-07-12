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Мариуполь - Олимпик 1:4. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Донецкий клуб одержал разгромную выездную победу

Мариуполь - Олимпик 1:4. Обзор матча и видео голов
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В матче 30-го тура УПЛ "Олимпик" на выезде разгромиол "Мариуполь" 4:1. Донецкая команда решила исход матча еще в первом тайме, к 30-й минуте счет на табло был 3:0 в пользу "олимпийцев". Особенно курьезным оказался второй забитый мяч в матче - голкипер "моряков" Евгений Гальчук допустил простую и одновременно фатальную ошибку, и буквально подарил гол команде соперника. После этого тура команда Бабича занимает вторую строчку в нижней шестерке, имея в своем активе 39 очков. В свою очередь на счету "Олимпика" 30 баллов и команда расположилась на 4-м месте в таблице.

Мариуполь. Стадион им. Бойко

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:4

Голы: Мишнев, 65 - Завийский, 7, 30, Дегтярев, 14, 54

"Мариуполь": Гальчук - Чоботенко, Яворский (Кащук, 46), Быков - Полегенько, Игнатенко (Чурко, 46), Федорчук (Чех, 66), Горбунов (Кирюханцев, 66) - Мишнев, Кулаков, Топалов (Путря, 76)

"Олимпик": Халими - Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 69), Литвин, Снурницын - Чогадзе, Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук, Романовский (Балашов, 69) - Дегтярев (Захеди, 69)

Предупреждение: Литвин, 84

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) УПЛ
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