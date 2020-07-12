Все наиграли на ничью. Александрия - Динамо 2:2

Владимир Шаран удивил составом, выпустив в старте двух форвардов: Ситало и Безбородько. Также достаточно неожиданно слева в обороне вышел Стецков. Середину поля из-за отсутствия Гречишкина и Ковальца цементировал дуэт Гордиенко-Банада. У Алексея Михайличенко также были интересности: Сирота в третий раз подряд вышел в основе, Караваев занял левый фланг обороны, а в центре поля треугольник с Сидорчуком создали Андриевский и Шапаренко.

"Александрия" начала матч так, словно это ей кровь из носу нужны очки для борьбы за Лигу чемпионов. Хотя "горожане" до окончания регулярного сезона уже никаких турнирных задач не решают и могут готовиться к плей-офф за Лигу Европы.

Киев пожарил в центре обороны. Какой-то дискомфорт на поле испытывал Сирота, которому хватило 30 секунд, чтобы заработать жёлтую, а позже и привезти пенальти: Александр срезал в своей штрафной Безбородько. Третьяков 11-метровый реализовал и вывел хозяев вперёд.

К слову, это был не единственный момент, который создал Безбородько. Однажды форвард "горожан" оттеснил от мяча Шабанова, но его пас пяткой на Ситало не прошёл.

"Динамо" очень долго включалось в игру. Только в конце второго десятка минут Киев провёл первую хорошую атаку: Андриевский забросил - Русин сделал пас назад - де Пена вернул под удар Андриевскому, а его удар прошёл рядом с правой "девяткой".

Позже ещё не одна передача из глубины находила де Пену в штрафной Панькива, но уругваец либо бил мимо, либо его поперечный пас до партнёров не доходил.

Попытка поднять темп после пропущенного ни к чему для гостей не привела: "Александрия" справлялась с интенсивностью и уверенно держала удар. К тому же, очень хорошая компактность подопечных Шарана позволяла "динамовцам" разве что перепасовываться в районе центрального круга.

Хозяева после перерыва предложили очень вязкий футбол - противоядия ему "Динамо" долго не могло найти. Помог выход Вербича: словенец одним из первых касаний в александрийской штрафной создал гол. После верховой борьбы перед воротами Панькива Беньямин быстрее всех сориентировался и пробил с разворота.

Он же вывел "динамовцев" вперёд: после диагонали на левый фланг, Караваев прострелил, а Панькив не смог вынести мяч подальше, а лишь подарил его Вербичу.

Как выход Вербича прибавил красок игре "Динамо", так же замены помогли и "Александрии". После выхода Ковальца моменты у ворот Бойко пошли, но решающим стало появление Грицука, который упал после контакта с Шабановым. Ещё один пенальти, который реализовал ударом под ту же штангу Третьяков.

"Александрия" провела очень мощный первый тайм. Но на вторую половину "горожане", похоже, вышли с мыслями просто не пропустить и дождаться финального свистка. "Динамо" также больше мучилось, поэтому тяжело сказать, что Киев на три очка сегодня наиграл. Киев третий в таблице. В четверг - главный матч сезона против "Зари".

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Александр Корнийко (Миргород)

ФК Александрия - Динамо 2:2

Голы: Максим Третьяков 23 (пен.), Максим Третьяков 89 (пен.) - Беньямин Вербич 63, Беньямин Вербич 75

ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко (Кирилл Ковалец 81), Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Денис Безбородько (Василий Грицук 68), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 80), Артём Ситало (Денис Устименко 31, Дмитрий Шастал 68), Евгений Банада, Каспарс Дубра

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 46), Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 46), Карлос Де Пена (Виталий Буяльский 61), Александр Андриевский, Александр Караваев, Артем Шабанов, Александр Сирота (Никита Бурда 24), Назарий Русин (Беньямин Вербич 61), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Владислав Бабогло 8 - Александр Сирота 1, Сергей Сидорчук 15, Виктор Цыганков 49, Александр Андриевский 84