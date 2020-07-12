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Все наиграли на ничью. Александрия - Динамо 2:2

Премьер-лига
(2 голосов)

Дубль Третьякова на дубль Вербича

Все наиграли на ничью. Александрия - Динамо 2:2
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Владимир Шаран удивил составом, выпустив в старте двух форвардов: Ситало и Безбородько. Также достаточно неожиданно слева в обороне вышел Стецков. Середину поля из-за отсутствия Гречишкина и Ковальца цементировал дуэт Гордиенко-Банада. У Алексея Михайличенко также были интересности: Сирота в третий раз подряд вышел в основе, Караваев занял левый фланг обороны, а в центре поля треугольник с Сидорчуком создали Андриевский и Шапаренко.

"Александрия" начала матч так, словно это ей кровь из носу нужны очки для борьбы за Лигу чемпионов. Хотя "горожане" до окончания регулярного сезона уже никаких турнирных задач не решают и могут готовиться к плей-офф за Лигу Европы.

Киев пожарил в центре обороны. Какой-то дискомфорт на поле испытывал Сирота, которому хватило 30 секунд, чтобы заработать жёлтую, а позже и привезти пенальти: Александр срезал в своей штрафной Безбородько. Третьяков 11-метровый реализовал и вывел хозяев вперёд.

К слову, это был не единственный момент, который создал Безбородько. Однажды форвард "горожан" оттеснил от мяча Шабанова, но его пас пяткой на Ситало не прошёл.

"Динамо" очень долго включалось в игру. Только в конце второго десятка минут Киев провёл первую хорошую атаку: Андриевский забросил - Русин сделал пас назад - де Пена вернул под удар Андриевскому, а его удар прошёл рядом с правой "девяткой".

Позже ещё не одна передача из глубины находила де Пену в штрафной Панькива, но уругваец либо бил мимо, либо его поперечный пас до партнёров не доходил.

Попытка поднять темп после пропущенного ни к чему для гостей не привела: "Александрия" справлялась с интенсивностью и уверенно держала удар. К тому же, очень хорошая компактность подопечных Шарана позволяла "динамовцам" разве что перепасовываться в районе центрального круга.

Хозяева после перерыва предложили очень вязкий футбол - противоядия ему "Динамо" долго не могло найти. Помог выход Вербича: словенец одним из первых касаний в александрийской штрафной создал гол. После верховой борьбы перед воротами Панькива Беньямин быстрее всех сориентировался и пробил с разворота.

Он же вывел "динамовцев" вперёд: после диагонали на левый фланг, Караваев прострелил, а Панькив не смог вынести мяч подальше, а лишь подарил его Вербичу.

Как выход Вербича прибавил красок игре "Динамо", так же замены помогли и "Александрии". После выхода Ковальца моменты у ворот Бойко пошли, но решающим стало появление Грицука, который упал после контакта с Шабановым. Ещё один пенальти, который реализовал ударом под ту же штангу Третьяков.

"Александрия" провела очень мощный первый тайм. Но на вторую половину "горожане", похоже, вышли с мыслями просто не пропустить и дождаться финального свистка. "Динамо" также больше мучилось, поэтому тяжело сказать, что Киев на три очка сегодня наиграл. Киев третий в таблице. В четверг - главный матч сезона против "Зари".

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Александр Корнийко (Миргород)
ФК Александрия - Динамо 2:2
Голы: Максим Третьяков 23 (пен.), Максим Третьяков 89 (пен.) - Беньямин Вербич 63, Беньямин Вербич 75
ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко (Кирилл Ковалец 81), Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Денис Безбородько (Василий Грицук 68), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 80), Артём Ситало (Денис Устименко 31, Дмитрий Шастал 68), Евгений Банада, Каспарс Дубра
Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 46), Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 46), Карлос Де Пена (Виталий Буяльский 61), Александр Андриевский, Александр Караваев, Артем Шабанов, Александр Сирота (Никита Бурда 24), Назарий Русин (Беньямин Вербич 61), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Владислав Бабогло 8 - Александр Сирота 1, Сергей Сидорчук 15, Виктор Цыганков 49, Александр Андриевский 84

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (31)
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Spokoyno (Киев)
12.07.2020 в 21:33
Цікаво тепер кожного матчу будуть пенальті у ворота Динамо призначати? Один, два скільки потрібно За все неподобство кінця минулого та початку цього століття... А так, як Франков передбачав ДК "на радість своїм опонентам за призові місця" не тільки виграло кубок, але і значно підсило. А враховуючи, що командної гри так і НЕМА чергові втрати не випадкові.
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+1
0
аалекс ( Крым)
12.07.2020 в 21:32
Неожиданно. У киевлян играли только де Пена и Вербич, остальные делали вид. Пенальти, на мой взгляд, оба 100%.
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+2
-1
Термит (Киев)
12.07.2020 в 21:30
Счет по игре. Оба пеналя - по делу. Интриге - жить! Динамо будет на втором месте! Тяжело играть без тренера...
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+4
-2
avatar
scorpius (Ck)
12.07.2020 в 21:29
Матч не смортел. Что там, судейский беспредел или всё норм?
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0
0
Fritz (Кузнецовск)
12.07.2020 в 21:33
Все по делу! Суддя не испортил игру!
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.07.2020 в 21:29
Любители сов,скажите спасибо Шахтеру,что обыграл Десну. Третье место-это ваше..а может и 4е..
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+4
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.07.2020 в 21:29
Нагло вбивають Динамо. Всі ігрові моменти судді трактують на шкоду Динамо. І нескінчені пенальті, пенальті, пенальті ... - як останній шанс, гарантована запорука невблаганного курсу на вбивання Динамо, как завещал Ах ... какой чєловєк. Покидьки. Професійні кілери.
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0
-9
avatar
Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 21:30
ти серйозно))
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+4
-1
Термит (Киев)
12.07.2020 в 21:33
Да, вообще капец! Особенно в матче с Колосом :)
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+1
0
аалекс ( Крым)
12.07.2020 в 21:33
Пенальти много, потому что игроки слабоватые и без мозгов.
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0
0
maks1923 (Ирпень)
12.07.2020 в 21:28
Не похоже на договорняк.В анонсе к матчу один идиот даже сумму озвучил,а несколько ему подгавкнули
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
12.07.2020 в 21:27
Для чого ставити Сироту на третій матч за 10 днів? Ще сирий для такого темпу, тим більше в заявці були Бурда і Попов. Тепер все залежить від киян: 2 перемоги - 2 місце. Хоча з таким тренером може бути і 4.((
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+3
-1
Salming (Полтава)
12.07.2020 в 21:27
Неужели таки состоится - Лесик на выход?
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+1
-1
аалекс ( Крым)
12.07.2020 в 21:35
А кубок? )))
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0
0
oleg dynamo (львівська)
12.07.2020 в 21:27
хочу спитати справжніх боліл ДК,чи хочуть вони щоб ДК зайняв 2-е місце?для чого?щоб той дибіл дальше тренував?
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+5
-1
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ПетроФ (Луцьк)
12.07.2020 в 21:28
Михайличенко в любому випадку піде з поста.
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0
-5
oleg dynamo (львівська)
12.07.2020 в 21:29
звідки знаєш?
+1
0
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 21:32
Бала інфа, якшо попаде в ЛЧ, то не піде. Казав сам сурок
0
0
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ПетроФ (Луцьк)
12.07.2020 в 21:31
з такою грою і оставляти?))
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
12.07.2020 в 21:26
Лесик на 4-м месте) будет
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+4
-2
Arsenals (Днепр)
12.07.2020 в 21:26
Фк Совы прибивают Зорьку и второе место к бабке не ходи))))
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0
-4
Po4eson (Одесса)
12.07.2020 в 21:25
Вот и чудненько
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+3
-2
_FeS_FCMZ_ (ZP)
12.07.2020 в 21:25
В среду - главный матч сезона против "Зари"..... автор, в четверг же матч!
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0
0
C_Ballack (Днепр)
12.07.2020 в 21:24
Ни когда такого не было, и вот опять...
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+3
-2
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Hugo64 (PARIS)
12.07.2020 в 21:24
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 21:24
А по якому поводу Бойко має притензії до арбітра.
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+4
-1
oleg dynamo (львівська)
12.07.2020 в 21:29
на рах 2-го пеналя напевно,спірний як на мене ...
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0
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.07.2020 в 21:33
Не має там ніяких сумнівів. Це суддівське свавілля.
0
-1
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 21:34
Та нє, гравець Олександрії першим дістався до мяча... Якшо давати пенальті як з Абу Ханною, то чого тута набагато явніший не дати. Тим більше шо Романов і там керував)).
0
0
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ascent (Луксор)
12.07.2020 в 21:24
Нет, ну есть же игорошая новость - Десна проиграла, а так всё зависит от Динамо...
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 21:24
Як би тут фанати ДК ненавиділи Шахтар, але він тягне їх вверх. Але і це не виходить... Вони самі тягнуть себе вниз
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