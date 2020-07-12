Бабич: На поле была только одна команда. С нашей стороны было мертвое море

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал разгромное поражение от "Олимпика" в матче 30-го тура УПЛ.

"Разные бывают игры, разные бывают победы. Разные бывают поражения. Но такое безвольное поражение, как сегодня, заставляет очень серьезно поговорить с командой. Я так понимаю, что многие футболисты, посмотрев на состав соперника, подумали, что сейчас выйдут, поиграют в "футбольчик" и сыграют академично на классе. Но футбол не обманешь.

Я не снимаю с себя ответственности. Но с ребятами придется пообщаться. С таким отношением к футболу, к своей работе ничего хорошего у нас не будет.

Я поздравляю "Олимпик". На поле сегодня была только одна команда. Очень странный матч с нашей стороны, со стороны отдельных футболистов. Есть время над чем подумать и над чем разобраться. У нас остались два матча в чемпионате и с таким отношением мы не имеем права выходить на поле. Сегодня с нашей стороны было мертвое море. Я понимаю почему так произошло. Уже. Будем делать выводы", - рассказала Бабич.