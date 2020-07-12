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Бабич: На поле была только одна команда. С нашей стороны было мертвое море

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" подвел итоги разгромного поражения

Бабич: На поле была только одна команда. С нашей стороны было мертвое море
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал разгромное поражение от "Олимпика" в матче 30-го тура УПЛ.

"Разные бывают игры, разные бывают победы. Разные бывают поражения. Но такое безвольное поражение, как сегодня, заставляет очень серьезно поговорить с командой. Я так понимаю, что многие футболисты, посмотрев на состав соперника, подумали, что сейчас выйдут, поиграют в "футбольчик" и сыграют академично на классе. Но футбол не обманешь.

Я не снимаю с себя ответственности. Но с ребятами придется пообщаться. С таким отношением к футболу, к своей работе ничего хорошего у нас не будет.

Я поздравляю "Олимпик". На поле сегодня была только одна команда. Очень странный матч с нашей стороны, со стороны отдельных футболистов. Есть время над чем подумать и над чем разобраться. У нас остались два матча в чемпионате и с таким отношением мы не имеем права выходить на поле. Сегодня с нашей стороны было мертвое море. Я понимаю почему так произошло. Уже. Будем делать выводы", - рассказала Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Александр Бабич
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Источник:
ФК "Мариуполь"
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Комментарии (3)
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Очманілий Заєць (Odessa)
12.07.2020 в 22:38
Гра "для букмекерів".
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 22:18
л
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Mariner888 (Одесса)
12.07.2020 в 22:11
Сашо, команда не мотивированная, еле бегает в стиле бей- беги. Понятно, что забрали из аренды перспективных пацанов, но ты сколько уже в команде.... Федорчук - дно днище, Чурко - уровень первой лиги, ему бы на Культ с тёлочками светится, а остальное пох. Быков - НЕ перспективный - все уровень пердива в основе. Вопросы только к тренеру. Саня, тебя из Черноморца погнали, напиши по собственному, уступи место нормальному коучу.
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