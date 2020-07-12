Георгий Бущан: Сейчас в тренде три вещи: коронавирус, США, и Динамо

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился мыслями насчет резонанса в СМИ вокруг киевского клуба.

"Сейчас в тренде обсуждать три вещи: коронавирус, все, что происходит в США, и "Динамо". От этого никуда не денешься", – рассказал голкипер киевлян.