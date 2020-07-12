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Георгий Бущан: Сейчас в тренде три вещи: коронавирус, США, и Динамо
Вратарь "Динамо" прокомментировал резонанс вокруг "бело-синих"
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился мыслями насчет резонанса в СМИ вокруг киевского клуба.
"Сейчас в тренде обсуждать три вещи: коронавирус, все, что происходит в США, и "Динамо". От этого никуда не денешься", – рассказал голкипер киевлян.
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Источник:"Великий Футбол"
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