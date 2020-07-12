Десна - Шахтер 2:4. Обзор матча и видео голов

В рамках 30-го тура УПЛ "Десна" принимала "Шахтер", черниговская команда проиграла 2:4. Реальность текущего чемпионата такова, что "горняки" даже в дублирующем составе не оставляют шансов соперникам. Команда Рябоконя после этого тура упала на четвертую строчку, "Десна" на данный момент имеет в своем активе 55 очков и отстает от второго места в турнирной таблице на два очка.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Виталий Сухин (Одесса)

Десна - Шахтер 2:4

Голы: Андрей Гитченко 29, Александр Филиппов 62 - Манор Соломон 25, Тете 26, Майкон де Андраде 59, Алан Патрик 69 (пен.)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Дмитрий Хлёбас 83), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Филипп Будковский 61), Максим Имереков, Артур Западня (Андрей Мостовой 61), Денис Фаворов, Орест Кузык (Егор Картушов 61)

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тете (Михаил Мудрик 81), Манор Соломон (Тайсон 70), Алан Патрик, Майкон де Андраде (Маркос Антонио 70), Витао, Сергей Болбат (Маркиньос Сиприано 75), Додо, Фернандо дос Сантос Педро (Даниил Сикан 75)