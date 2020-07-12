Алексей Михайличенко: В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после ничьи с "Александрией" в матче 30-го тура УПЛ.

- В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был продолжительным, тяжелым и нервным. На него было затрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили таким образом, чтобы как можно больше освежить команду, и построили двумя разными таймами. Не только для того, чтобы добиться результата в сегодняшнем матче, которого мы, конечно же, обязаны были добиваться, но и в перспективе еще одной важной игры с “Зарей”, которая состоится в четверг.

Считаю, что без ошибок не обошлось и первый тайм удался не совсем так, как мы его планировали. Второй тайм все поставил на свои места, но, к сожалению, на последних минутах мы пропустили второй пенальти. Если было бы надо - был бы и третий… Это все, что я могу сказать.

- Не было ли опасений, что стартовый состав вышел в неоптимальном варианте?

- Нет, таких опасений абсолютно не было. Все игроки, которые были задействованы, - это обойма основного состава. Конечно, некоторые футболисты отдали слишком много сил и эмоций. Ошибки произошли не просто так: бывают тактические ошибки и просчеты, а бывает просто недостаток внимания и концентрации - элементарные ошибки, которые не позволили нам добиться того результата, который мы, считаю, по этой игре должны были заслужить.

- По какой причине в Александрию не приехали Миколенко и Соль?

- Миколенко и Соль травмированы, Кадири и Пиварич пропускали матч из-за перебора предупреждений. Такие кадровые проблемы, наверное, есть у каждой команды, особенно после карантина, когда мы играем в жесточайшем режиме. У нас каждая игра сродни финала Кубка. Поэтому я хочу только поблагодарить ребят за то, что они находят силы, старание, желание и характер, чтобы не только играть, но и биться за результат, который нам нужен.