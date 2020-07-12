Каштру после победы над Десной: Шахтер еще не добился своей цели

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над черниговской "Десной" в матче 30-го тура УПЛ.

– Нам противостояла команда, которая борется за второе место в чемпионате и квалификацию Лиги чемпионов. Знали, что контекст будет сложным, и подготовились наилучшим образом. Подошли к матчу с большой ответственностью, чувством профессионализма и командным духом. В течение сезона мы систематически говорим о семье "Шахтера" – сегодня она выступила на поле. Победили благодаря нашему качественному футболу. Другое слово, которое мы постоянно повторяем, это уважение. К сопернику, профессии, нашим болельщикам, арбитрам… Это мы делали всегда и еще раз показали сегодня. Я очень доволен своими игроками. Надеемся продолжать и оставаться успешными до конца сезона.

– Вы провели ротацию. Как оцените действия тех, кто редко играл в течение сезона?

– "Шахтер" всегда представляет собой на поле команду. Никого не интересуют имена, которые там находятся. Очень важно, чтобы весь коллектив показывал то, что мы отрабатываем на игру в атаке и обороне. Я говорил вам всегда: больше всего ценю не индивидуальные действия, а командную динамику в атаке и защите. Этим я очень доволен. "Шахтер" строит фантастический проект: мы растим молодых футболистов, они – будущее клуба. И их поддерживают более опытные ребята, которые находятся в команде. Это очень важно. Мне очень приятно выполнять такую задачу в "Шахтере", и мы будем продолжать в том же духе. Игроки прекрасно знают, что никогда не нужно останавливаться. Каждый день следует учиться чему-то новому. Я очень доволен командой.

– Сегодня было довольно много обрезок и брака в передачах. С чем вы это связываете: недостаток концентрации или давление со стороны "Десны"?

– Если смотреть на футбольный матч, как на идеальную игру, мы должны искать планету, но не планету Земля. Потому что матч всегда состоит из ошибок. Часто соперники пользуются нашими ошибками, иногда мы – ошибками соперника. В некоторых голах больше ошибок, в некоторых меньше, но это всегда составляющая футбола. Мы всегда стремимся к идеалу. Если бы он был чем-то банальным в жизни, мы бы его не искали. Стараемся быть идеальными, но иногда не получается, и соперник этим пользуется. В матче хочу выделить качество нашей игры и качества обеих команд, их футболистов. Сейчас мы переживаем очень хороший момент сезона, показываем содержательную игру, что меня очень радует. А ошибки будут всегда – этого не избежать.

– "Шахтер" уже решил все вопросы в чемпионате. Вы предоставили отдых Марлосу, Мораесу и Матвиенко. Кто теперь уйдет в отпуск?

– "Шахтер" еще не добился своей цели. Одной из них – да, стать чемпионами. Другая – хорошо закончить турнир и успешно выступить во всех поединках. Наша команда всегда будет рассматривать все игры, принимая во внимание то, что нужно представить наилучший состав. Будем это делать до самого конца. У нас есть компромисс с чемпионатом и качественным футболом. Это мы будем показывать до конца.