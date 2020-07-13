Мэр Львова Садовой: Возможно, решение насчет Карпат еще можно пересмотреть

Мэр Львова Андрей Садовой в эфире телеканала "Футбол 1" в программе "Великий Футбол" поделился мыслями насчет ситуации вокруг "Карпат".

"Для меня это шок. Я до конца не могу поверить, что такое возможно. Когда я встречался с новым совладельцем клуба Олегом Смалийчуком, он имел очень оптимистические намерения решить все проблемы, чтобы команда продолжала играть. Этот финт, когда команда не поехала на два матча, и быстрое исключение... Возможно, это решение еще можно пересмотреть. Для львовян это очень серьезная пощечина.

У "Карпат" два совладельца – 50/50. Они должны садиться за стол и находить взаимопонимание. Я готов предоставить свой кабинет, собирайтесь здесь. Должна быть готовность каждой стороны. Мы будем собираться вместе с главой областной администрации и пытаться приглашать этих совладельцев. Друзья мои, нельзя так поступать", – рассказал Андрей Садовой.