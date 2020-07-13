Наставник Александрии: Мы рискнули, а Динамо не создало много моментов, чтобы нас переиграть

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии", прокомментировал ничью с "Динамо" в 30 туре УПЛ 2:2.

Тренер поздравил болельщиков команды и поблагодарил за ту поддержку, которую увидел по дороге и услышал возле базы.

Как они искренне поддерживали команду перед матчем, во время и после. Уважаю их! Мы же наконец добились положительного результата с "Динамо". Потому что в этом сезоне, к сожалению, не преуспели ни в кубковом поединке с киевлянами, ни в чемпионате. Поэтому ничейный результат очень важен в психологическом плане, чтобы двигаться дальше.

Шаран признался, что в матче с "Динамо" "Александрия" рискнула и сыграла в атакующий футбол с первых минут.

Высокий прессинг, с двумя нападающими, конечно, схему поменяли. Проще начали играть, больше вперед, чтобы было больше агрессии в атаке, стандартов. Ну это и все сработало - пока Ситало не выпал из-за травмы. Устименко отработал, как хотелось бы. Но проигрывая, надо было освежить атакующие действия. Шастал заработал пенальти, Грицук, Ковалец, Задерака - все вписались в игру.

Ничья - закономерный результат. Динамо не создавало много моментов, чтобы полностью нас переиграть. Мячи их какие-то необязательные были, такие нам залетают в этом сезоне - все, что только можно, в наши ворота. Двигаемся дальше и готовимся к Чернигову.

До второго гола "Динамо" я не спешил с заменами, надо было сыграть правильно в обороне, искать контратак. А при 1:2 начали рисковать, играть больше на атаку. Ковалец вышел неплохо, цеплялся за мяч и атаковал. Все сработало нормально.