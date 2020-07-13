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Тренер Севидов убежден, что место Колоса в турнирной таблице не соответствует уровню команды
Больше неудачи "Мариуполя" и "Днепр-1", чем заслуга ковалевцев
Украинский тренер Александр Севидов в эфире LIVE от UA-Футбол высказался о команде УПЛ - ковалевском "Колосе", который в 30 туре УПЛ уступил "Заре" 0:2.
"Колос", по мнению Севидова, прыгнул выше своей головы.
Теперь, на мой взгляд, эта команда мыслями уже в стыковых матчах. Они будут решающими. "Колос" против "Днепр-1". Для обеих команд это будет матч года - за выход в еврокубки. Сейчас последние туры.
В "Колосе" видим прежде всего характер. Нельзя сказать, что там бешеный подбор игроков, но что у них точно не отнимешь, так это характер. Они не останавливались, даже когда проигрывали сильному сопернику.
"Колос" заслужил играть в шестерке - но это, рассуждает Александр Севидов, прежде всего промахи "Днепр-1" и "Мариуполя".
Поэтому честь и хвала ребятам из Коваливки, но подбор игроков не соответствует тому месту в турнирной таблице, на котором сейчас находится команда.