Тренер Севидов убежден, что место Колоса в турнирной таблице не соответствует уровню команды

Украинский тренер Александр Севидов в эфире LIVE от UA-Футбол высказался о команде УПЛ - ковалевском "Колосе", который в 30 туре УПЛ уступил "Заре" 0:2.

"Колос", по мнению Севидова, прыгнул выше своей головы.

Теперь, на мой взгляд, эта команда мыслями уже в стыковых матчах. Они будут решающими. "Колос" против "Днепр-1". Для обеих команд это будет матч года - за выход в еврокубки. Сейчас последние туры.

В "Колосе" видим прежде всего характер. Нельзя сказать, что там бешеный подбор игроков, но что у них точно не отнимешь, так это характер. Они не останавливались, даже когда проигрывали сильному сопернику.