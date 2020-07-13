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Каштру назвал гол Шахтера в ворота Десны примером раскрытия насыщенной обороны

Премьер-лига
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Отойти назад и выжидать

Каштру назвал гол Шахтера в ворота Десны примером раскрытия насыщенной обороны
Новина українською

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру высказался о победе своей команды в матче с "Десной" (4:2) в 30 туре УПЛ.

Десна, заметил коуч, изначально играла в тактической схеме с 5 защитников и 3 центральных и двух выдвинутых фланговых.

Они играли в 5-4-1. Наши игроки знают, что когда играем против таких компактных команд, которые замыкаются в обороне, надо отводить мяча назад, чтобы вскрыть оборону соперника.

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Это то, что мы делали в этом матче - третий гол это доказывает. У нас перед тем было держание мяча 1,5 минуты, он бывал, притом, на разных флангах. Ребята знают, что делать в таких случаях - лучше выждать.

Во время этого держания мы пару раз теряли мяч, это было фатально для нас, соперник отбирал мяч. Но раскрытие обороны равно терпению наших игроков. Это позволяло нам раскрывать компактную оборону. Мы это знаем, привыкли, мы это очень много отрабатываем и ребята прекрасно знакомы с этим элементом игры.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Ютуб-канал Десни

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