Вторая желтая для Сироты и нюанс по пенальти. Эксперт – об ошибках арбитра в матче Александрия - Динамо

Матч, в котором было назначено два одиннадцатиметровых удара, да еще и в ворота "Динамо", не может не порождать дискуссий относительно судейства. Вот дискутировали и мы с судейскими экспертами Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком. На первый быстрый взгляд сразу после игры, претензий к Романову быть не может – пенальти назначены справедливо. Но если разобраться в деталях, то возникают вопросы. Тем более, когда речь идет об арбитре, которого в УАФ позиционируют как одного из передовиков профессии. Соответствующими должны быть требования.

Итак, сразу отмечаем, что с назначением одиннадцатиметровых согласны и Сергей Шебек, и Мирослав Ступар. Но как быть с желтой карточкой для Александра Сироты при его нарушении против Безбородько? Можно говорить, что Романов, не удалив центрбека (это была бы вторая желтая), поступил по-футбольному, но Мирослав Ступар пытается найти логику и последовательность в действиях рефери. И не находит.

- На первой минуте Сирота получил желтую карточку за грубую игру – справедливо. А где желтая карточка Сироте в эпизоде ​​на 23-й минуте, когда снес Дениса Безбородько? Говорите, что удаление было бы не футбольным решением? А как тогда быть с желтой карточкой Бабогло на восьмой минуте, когда тот напоролся на Русина и проявил грубость? А как быть с желтой Цыганкову на 49-й минуте, который боролся за мяч, но задел ногу соперника? А здесь, в моменте с участием Сироты, - явная игра в ноги, подкат без игры в мяч. Романов проявил непоследовательность, - отметил эксперт.

Резюмируем: по мнению Мирослава Ступара, "Динамо" могло доигрывать матч в меньшинстве.

Второй момент, на который обратил внимание судейский эксперт, касается пробития второго одиннадцатиметрового александрийцами.

- Не будем говорить о том, спорный или не спорный пенальти. Носком сыграл в мяч Шабанов, также в мяч играл Грицук. Но после этого защитник "Динамо" задел ногу оппонента. Пенальти. Меня смущает сам процесс пробития одиннадцатиметрового: до удара в штрафную площадь заблаговременно ворвался игрок "Александрии", а уже за ним – и "динамовцы". Это видно на стоп-кадре.

И правильно отметил Денис Бойко – не стоит допускать двойных стандартов. Если вратарю принадлежит строго держаться линии ворот хотя бы частью одной ноги до удара, то почему игрокам можно заблаговременно вбегать к штрафную площадь? В этом случае вбежали не на полметра, а на метра полтора-два. Романов этого не видел, ибо занял неудачную позицию в штрафной площадке и сконцентрировал внимание на вратаре и игроку, пробивавшему с "точки". Вбегавших периферическим зрением он не увидел. А господин Арановский, земляк "динамовцев", тоже этого не видел в кабинке VAR? Состоялось взятие ворот, в компетенции VAR-арбитра посмотреть эпизод и просигнализировать о нарушении, если оно было. А здесь было, и Романов обязан был назначить повторное пробитие одиннадцатиметрового, - сказал Мирослав Иванович.

Резюмируем во второй раз: по мнению Мирослава Ивановича, "Александрия" должна была перебить второй пенальти.

Здесь не надо говорить о какой-то целенаправленной помощи арбитром одной из команд или его ангажированности. Имели место банальные методологические ошибки. И не снимает с Романова ответственности, что ошибся он сначала в пользу одной команды, а затем – в пользу другой. Таких понятий как "равновесие ошибок" или "раздача долгов" в судействе нет. Есть четкие Правила, которых нужно придерживаться в каждом отдельном эпизоде, независимо от предыстории. У Романова с этим проблемы, а его называют одним из самых сильных рефери страны. Так не годится.

В конце напомним, что "Динамо сыграло с "Александрией" вничью 2:2, а свой следующий матч сыграет против "Зари".