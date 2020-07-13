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Мы не играли в 5 защитников! Коуч северян рассказал о тактике на матч с Шахтером
Количество защитников
Александр Рябоконь, главный тренер черниговской "Десны", подвел итог поражения своей команды в 30 туре УПЛ в матче с донецким "Шахтером" (2:4).
Гости, признал наставник, выглядели несколько лучше, поэтому закономерно, что у них возникали моменты. В то же время Рябоконь выразил недовольство действиями собственных игроков.
Кроме того, что "Шахтер" несколько лучше, мягко говоря, играет в футбол, они еще не привозят в свои ворота такие ситуации, которые случались у нас с первым, вторым и третьим мячами!
Поэтому ...что говорить? С "Шахтером" всегда тяжеловато, команда играет, иногда такие карусели крутит ...Не успеваешь не то что оппонировать, а вообще сориентироваться в ситуации!
Рябоконя спросили об особенностях тактики с игрой в 5 защитников.
Мы не вышли на игру в 5 защитников, забудьте эти штампы! У нас на атаку каждый раз играли как минимум 5 человек.
Три центральные защитники? Можно и так сказать, но вы, наверное, заметили и то, что оба крайние имели больше атакующих функций, чем работы в обороне.