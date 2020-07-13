Мы не играли в 5 защитников! Коуч северян рассказал о тактике на матч с Шахтером

Александр Рябоконь, главный тренер черниговской "Десны", подвел итог поражения своей команды в 30 туре УПЛ в матче с донецким "Шахтером" (2:4).

Гости, признал наставник, выглядели несколько лучше, поэтому закономерно, что у них возникали моменты. В то же время Рябоконь выразил недовольство действиями собственных игроков.

Кроме того, что "Шахтер" несколько лучше, мягко говоря, играет в футбол, они еще не привозят в свои ворота такие ситуации, которые случались у нас с первым, вторым и третьим мячами! Поэтому ...что говорить? С "Шахтером" всегда тяжеловато, команда играет, иногда такие карусели крутит ...Не успеваешь не то что оппонировать, а вообще сориентироваться в ситуации!

Рябоконя спросили об особенностях тактики с игрой в 5 защитников.