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Мы не играли в 5 защитников! Коуч северян рассказал о тактике на матч с Шахтером

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Мы не играли в 5 защитников! Коуч северян рассказал о тактике на матч с Шахтером
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Александр Рябоконь, главный тренер черниговской "Десны", подвел итог поражения своей команды в 30 туре УПЛ в матче с донецким "Шахтером" (2:4).

Гости, признал наставник, выглядели несколько лучше, поэтому закономерно, что у них возникали моменты. В то же время Рябоконь выразил недовольство действиями собственных игроков.

Кроме того, что "Шахтер" несколько лучше, мягко говоря, играет в футбол, они еще не привозят в свои ворота такие ситуации, которые случались у нас с первым, вторым и третьим мячами!

Поэтому ...что говорить? С "Шахтером" всегда тяжеловато, команда играет, иногда такие карусели крутит ...Не успеваешь не то что оппонировать, а вообще сориентироваться в ситуации!

Рябоконя спросили об особенностях тактики с игрой в 5 защитников.

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Мы не вышли на игру в 5 защитников, забудьте эти штампы! У нас на атаку каждый раз играли как минимум 5 человек.

Три центральные защитники? Можно и так сказать, но вы, наверное, заметили и то, что оба крайние имели больше атакующих функций, чем работы в обороне.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь УПЛ тактика
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Источник:
Ютуб-канал Десни

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
13.07.2020 в 10:56
Перемудрил с тактикой. Настолько сложная схема получилась, что игроки тупо накосячили от её непонимания. Ну не зашло ... бывает. Играли, старались ... Теперь главное не перемудрить с Александрией и нормально сыграть с Зарей правильно расчитав силы и будет нам счастье.
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НеШахтьор (Донецьк)
13.07.2020 в 12:28
"Ну не зашло ... бывает. Играли, старались", як про ДК - так у вас тільки смерд
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