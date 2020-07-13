Игрок тура УПЛ: все три претендента - авторы дублей

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертний совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 30-го тура Лиги.

В состав экспертного совета на этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, опередивший Беньямина Вербича ("Динамо") и Тараса Завийского ("Олимпик").