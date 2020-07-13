  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок тура УПЛ: все три претендента - авторы дублей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок тура УПЛ: все три претендента - авторы дублей

Премьер-лига
(1 голосов)

И все забиты в одном тайме

Игрок тура УПЛ: все три претендента - авторы дублей
Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертний совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 30-го тура Лиги.

В состав экспертного совета на этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Читайте такжеКолос - Заря 0:2. Обзор матча и видео голов

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, опередивший Беньямина Вербича ("Динамо") и Тараса Завийского ("Олимпик").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) УПЛ Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...