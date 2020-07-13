Владислав Кочергин: Мы настроены решительно на матчи против Динамо и Десны

Состоявшийся в минувший уик-энд очередной тур Премьер-лиги выдался богатым на дубли - их в нем было целых пять! Каждый из них по-своему ценен, однако по КПД и важности в этом ряду, вне всякого сомнения, стоят два мяча Владислава Кочергина. Их 24-летний полузащитник забил в первом тайме выездного поединка с коваливским "Колосом", что помогло "Заре" одержать победу 2:0 и выйти на второе место по итогам тура.

- Всегда приятно забивать. Тем более, два гола в одной игре, - делится мыслями Кочергин. - На сегодняшний день самое главное, что мы выиграли и снова расположились на втором месте.

- В день матча с "Колосом" чувствовали, что забьете?

- У меня такое чувство есть перед каждой игрой (улыбается). В чем-то оно похоже на легкий мандражик. Понятное дело, что всегда хочется забить.

- В нынешнем чемпионате "Колос" для вас самый удобный соперник: четыре матча - четыре победы. К тому же, на вашем счету в сравнении с другими одноклубниками больше всех мячей, забитых в ворота коваливцев.

- Я бы не сказал, что он самый удобный. Да, хорошая команда. Просто так получилось, что забил ей в осенней части чемпионата в первой нашей игре один мяч, и сейчас - два.

- Учитывая нынешнее турнирное положение, победа для "Зари" была нужнее, чем "Колосу".

- Безусловно. Я больше чем уверен, что на этот матч мы выходили более мотивированными, чем соперник. Знаете, когда на команду не давит результат, то она выходит на игру раскрепощенная. Но в данном случае о "Заре" этого не скажешь, так как определенный груз на нас все-таки лежит. После трех очков, добытых во встрече с "Колосом", мы настроены решительно и в двух оставшихся поединках чемпионата - с "Динамо" и "Десной". В них нацелены только на победу.

- Счет в матче, по мнению специалистов, должен был быть большим. Что этому помешало?

- Даже не знаю. У нас ведь было два убойных момента во втором тайме. В одном из них Бодя Леднев вроде правильно бил по воротах, но голкипер "Колоса" хорошо сработал. А еще хорошая возможность была у Лунева. Мне кажется, в том эпизоде он не ожидал, что мяч окажется перед ним. Может, именно поэтому чуть-чуть перемудрил.

- События вокруг предыдущего поединка с "Александрией" вызвали немало шума по поводу судейства. Похоже, что этот факт лишь раззадорил "Зарю"?

- Конечно, это могло сказаться. Когда ты находишься весь в игре, на эмоциях, а судьи по каким-то причинам принимают сомнительные решения, то понятно, что это раздражает и накладывает негатиынй отпечаток. Но как бы там ни было, а в таких ситуациях всегда нужно быть психологически стойкими, отгоняя напрочь все мысли о судействе, не обращая на него внимания. Увы, иногда это не получается, ведь все мы живые люди. Во время игры, когда бурлят эмоции, сдержать их бывает сложно. Однако мы продолжаем играть в свою игру и стараемся добиваться результата.

- Что говорил Виктор Скрипник в преддверии матча с "Колосом" по поводу возникшей ситуации в борьбе за вторую строчку?

- Он сказал, что все в наших руках и что впереди у нас три финала. Добавив, что мы должны на них собраться, выходить на поле, будучи уверенными в себе, ничего не бояться и побеждать.

- Кого считаете более серьезным конкурентом в соперничестве за второе место - "Динамо" или "Десну"?

- Это две очень хорошие команды. Киевское "Динамо" - гранд нашего футбола, "Десна" же в этом сезоне показывает качественный футбол. Поэтому выделять кого-то особенно не могу. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что до самого финиша три команды, включая "Зарю", борются за второе место. Вся борьба, считаю, еще впереди.

- Еще несколько лет назад к вам, как и к другим вашим партнерам, перешедшим из "Днепра" в "Зарю", было много претензий со стороны тренерского штаба и критики от специалистов. Сейчас их уже нет?

- Претензии и критика всегда есть - как у болельщиков, так и у специалистов. Не все нужно слушать, но учитывать необходимо. Ошибки всегда будут, ведь без них в футболе не бывает. При этом самое главное состоит в том, как ты работаешь над их исправлением. Необходимо всегда делать нужные выводы из этих ошибок и стараться прогрессировать.

- Что подкупает вас в работе Виктора Скрипника?

- Это очень умный тренер. Мне нравится, что он спокойный. На пальцах одной руки можно пересчитать, сколько раз на тренировке и игре он поднял голос. Виктор Анатольевич спокойно все объясняет, выглядит всегда уверенным. Видно, что двадцать лет, проведенных им в Европе, бесследно не прошли.

- В современном футболе каждый футболист должен быть готов сыграть на любой другой позиции. Вам приходилось менять амплуа при Скрипнике?

- Лишь раз. В одном из недавних "послекарантинных" матчей играл в роли опорного полузащитника, на месте "шестого номера" - там, где обычно действует Иванисеня. Но это было не более пятнадцати-двадцати минут.

- Как считаете, готова ли "Заря" к очередному испытанию в своей биографии? Имею ввиду выступления в Лиге чемпионов в случае попадания в нее.

- Могу сказать, что мы стремимся к этой цели и каждый из нас о ней мечтает. Уж очень хочется попробовать силы на столь высоком уровне. А вот готовы мы к нему или нет - это уже покажут игры квалификации.

- С кем в команде поддерживаете дружеские отношения?

- У нас сейчас на редкость дружный коллектив, и все тесно контактируют друг с другом. Нет такого, чтобы одна группа направлялась в какое-то одно заведение посидеть, а другая - в другое. В "Заре" все дружные, взрослые и молодые. Стараемся в выходной день собираться где-то целой командой. Лично я общаюсь хорошо со всеми, но больше всего, понятное дело, с Чеберко, Кабаевым, Ледневым, Луневым. С большинством из них мы еще со времен выступлений в "Днепре" вместе.

- В родную Одессу тянет?

- Конечно. Скучаю за родителями, за городом. Хочется уйти в отпуск со спокойной душой и чувством выполненного долга, после чего обязательно приехать в Одессу. Не был в родном городе с зимы - еще с тех пор, как после отпуска вернулся в Запорожье. Меня очень тянет домой. Одесса - это море, пляж.

- Днепр не заменяет Черное море?

- Нет, конечно (улыбается).

- Ваш одноклубник и земляк Владислав Кабаев как-то в интервью признался, что уже успел привыкнуть к Запорожью. А вы?

- И я тоже привык. В Запорожье уже почти три года, поэтому привык. В этом городе есть плюсы - в честности, отсутствие автомобильных пробок. В отличие от Одессы, особенно в летнюю пору.

- Судя по упомянутой вами теме пробок, вы являетесь любителем погонять на автомобиле. С Запорожской патрульной полицией проблем не возникает?

- Не сказал бы, что люблю гонять. Можно ехать спокойно, но вот стоять в пробке - не для меня. Когда впустую тратишь время, это очень тяготит. Вот и стараюсь в час "пик" никуда не выезжать.

- А знакомые патрульные уже есть?

- Нет. Я ведь правил особо не нарушаю.