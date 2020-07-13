Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Результативным и во многом необычным получился 30-й тур украинской Премьер-лиги. Главные герои встреч, словно сговорившись часто стреляли дублями, поэтому сложно пришлось защитникам и вратарям. Сборная тура получилась остро атакующей, поскольку 22 мяча в пяти встречах забили команды. Только одна "Заря" сохранила свои ворота в неприкосновенности, при этом выйдя на второе место в турнирной таблице.

ВРАТАРЬ

Бетим Халими ("Олимпик" Донецк).

Говорят - надежный вратарь, уже полкоманды. Хотя один мяч голкипер "олимпийцев" все же пропустил, но его вины в этом нет, постоянное давление на ворота Халими осуществляли мариупольцы. С десяток ударов по воротам дончан нанесли соперники, Халими не дрогнул и, скорее всего, эта уверенность передалась команде, которая провела самый качественный и содержательный матч в сезоне.

ЗАЩИТА

Виталий Вернидуб ("Заря" Луганск).

Из-за большого количества забитых голов в 30-м туре защитники выглядели довольно блекло, на этом фоне Вернидуб показал наиболее достойную игру. Не часто Виталий подключался к атакам луганчан, но зато при обороне ворот не совершил ни одной ошибки, заблокировал несколько ударов и вовремя перекрывал зоны во время атак соперника.

Александр Сваток (СК "Днепр-1").

На замену во втором тайме вышел Сваток, заменив Лопыренка, Максим провел не лучший матч. А вот Александр значительно усилил днепрян, цепляясь за каждый мяч и закрыв все возможные проходы к воротам Клищука. После появления на поле Сватка днепряне больше не пропускали и смогли вырвать у "Львова" победу.

Сергей Кривцов ("Шахтер" Донецк).

В центре обороны в паре с Витао играл опытный украинский защитник и пока о взаимопонимании в этой связке говорить рано. Тем не менее, Кривцов подстраховывал молодого партнера, подсказывал, закрывал проблемные зоны, а также Сергей выигрывал в борьбу в каждом игровом эпизоде.

ПОЛУЗАЩИТА

Владлен Юрченко ("Заря" Луганск).

Первый наиболее важный гол в дебюте встречи луганчане забили после ювелирного паса Юрченко. Затем Владлен раздал еще несколько обостряющих передач, хотя больше оказался полезен при разрушении атак "Колоса". Во многом благодаря преимуществу в центре поля "Заря" смогла добыть уверенную победу и выйти на второе место.

Алан Патрик ("Шахтер" Донецк).

Менее года назад критика в адрес Патрика не умолкала после каждого матча, передерживал Алан мяч, не отходил в оборону и показывал слишком высокий брак при передачах. Но сейчас бразилец провел работу над ошибками, полностью освоился в УПЛ и все свои недостатки превратил в достоинства – берет он игру на себя, раздает великолепные передачи и полезен в обороне. В матче с "Десной" Патрик проявил себя как лидер команды, а также реализовал пенальти.

Манор Соломон ("Шахтер" Донецк).

Наиболее активный игрок встречи дончан и черниговцев. Ни один другой футболист не пробивал так часто, участвовал в атаках и угрожал воротам Паста. Первый гол в напряженном противостоянии забил Соломон, а затем ровно через минуту отдал голевую передачу на Тете. При счете 2:0 "горняки" немного расслабились, но только не Манор, который продолжал нагнетать.

Максим Третьяков (ФК "Александрия").

Два пенальти реализовал Третьяков в противостоянии с "Динамо", что уже хорошо, хотя и не только из-за этого он достоин звания одного из лучших игроков тура. Еще два опасных удара в этой встрече наносил Максим, за счет своей скорости участвовал в большинстве контратак "горожан" и заставил оборону киевлян серьезно попотеть.

Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

"Колос" не смог удержать Кочергина, впрочем, смело предположим, что никто не смог бы. Пять опасных ударов наносил Влад по воротам соперника, на скорости мчался вперед и открывался под передачи партнеров. Настоящий кураж поймал самый заметный игрок встречи и конечно совсем не случайно оформил дубль.

НАПАДЕНИЕ

Владислав Супряга (СК "Днепр-1").

Еще один автор двух голов в нашей сборной, но в отличие от многих других героев тура, Супряга провел свой не самый лучший матч, в начале много ошибок было у него. Однако главное для форварда поймать свою игру, проявить настойчивость и реализовать те моменты, которые создали для него партнеры. С чем Супряга благополучно справился.

Беньямин Вербич ("Динамо" Киев).

Все чаще тренеры используют Вербича как форварда, но получается, что по привычке он отрабатывает и в полузащите и в нападении. В матче с "Александрией" словенец вышел вместо Русина и забил два мяча, которые вполне могли (и должны были) принести победу киевлянам. Но "бело-синие" продолжают терять очки даже в победных играх.

ТРЕНЕР

Владимир Шаран (ФК "Александрия").

Команда Шарана уже не поднимется выше пятого места в турнирной таблице, при этом на характере продолжает влиять на распределение мест в УПЛ. В таких условиях тренеру важно мотивировать и настроить своих подопечных, что и смог сделать Шаран. Не закрылись в обороне александрийцы, не ставили "автобус", а играли с "Динамо" и отстояли почетную ничью, отомстив за недавний вылет из Кубка.