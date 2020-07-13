  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
(4 голосов)

Кочергин, Третьяков и Патрик - лучшие игроки минувшего уик-энда в Премьер-лиге

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

Результативным и во многом необычным получился 30-й тур украинской Премьер-лиги. Главные герои встреч, словно сговорившись часто стреляли дублями, поэтому сложно пришлось защитникам и вратарям. Сборная тура получилась остро атакующей, поскольку 22 мяча в пяти встречах забили команды. Только одна "Заря" сохранила свои ворота в неприкосновенности, при этом выйдя на второе место в турнирной таблице.

ВРАТАРЬ

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1Бетим Халими ("Олимпик" Донецк).

Говорят - надежный вратарь, уже полкоманды. Хотя один мяч голкипер "олимпийцев" все же пропустил, но его вины в этом нет, постоянное давление на ворота Халими осуществляли мариупольцы. С десяток ударов по воротам дончан нанесли соперники, Халими не дрогнул и, скорее всего, эта уверенность передалась команде, которая провела самый качественный и содержательный матч в сезоне.

ЗАЩИТА

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2Виталий Вернидуб ("Заря" Луганск).

Из-за большого количества забитых голов в 30-м туре защитники выглядели довольно блекло, на этом фоне Вернидуб показал наиболее достойную игру. Не часто Виталий подключался к атакам луганчан, но зато при обороне ворот не совершил ни одной ошибки, заблокировал несколько ударов и вовремя перекрывал зоны во время атак соперника.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3Александр Сваток (СК "Днепр-1").

На замену во втором тайме вышел Сваток, заменив Лопыренка, Максим провел не лучший матч. А вот Александр значительно усилил днепрян, цепляясь за каждый мяч и закрыв все возможные проходы к воротам Клищука. После появления на поле Сватка днепряне больше не пропускали и смогли вырвать у "Львова" победу.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4Сергей Кривцов ("Шахтер" Донецк).

В центре обороны в паре с Витао играл опытный украинский защитник и пока о взаимопонимании в этой связке говорить рано. Тем не менее, Кривцов подстраховывал молодого партнера, подсказывал, закрывал проблемные зоны, а также Сергей выигрывал в борьбу в каждом игровом эпизоде.

ПОЛУЗАЩИТА

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5Владлен Юрченко ("Заря" Луганск).

Первый наиболее важный гол в дебюте встречи луганчане забили после ювелирного паса Юрченко. Затем Владлен раздал еще несколько обостряющих передач, хотя больше оказался полезен при разрушении атак "Колоса". Во многом благодаря преимуществу в центре поля "Заря" смогла добыть уверенную победу и выйти на второе место.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 6Алан Патрик ("Шахтер" Донецк).

Менее года назад критика в адрес Патрика не умолкала после каждого матча, передерживал Алан мяч, не отходил в оборону и показывал слишком высокий брак при передачах. Но сейчас бразилец провел работу над ошибками, полностью освоился в УПЛ и все свои недостатки превратил в достоинства – берет он игру на себя, раздает великолепные передачи и полезен в обороне. В матче с "Десной" Патрик проявил себя как лидер команды, а также реализовал пенальти.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 7Манор Соломон ("Шахтер" Донецк).

Наиболее активный игрок встречи дончан и черниговцев. Ни один другой футболист не пробивал так часто, участвовал в атаках и угрожал воротам Паста. Первый гол в напряженном противостоянии забил Соломон, а затем ровно через минуту отдал голевую передачу на Тете. При счете 2:0 "горняки" немного расслабились, но только не Манор, который продолжал нагнетать.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 8Максим Третьяков (ФК "Александрия").

Два пенальти реализовал Третьяков в противостоянии с "Динамо", что уже хорошо, хотя и не только из-за этого он достоин звания одного из лучших игроков тура. Еще два опасных удара в этой встрече наносил Максим, за счет своей скорости участвовал в большинстве контратак "горожан" и заставил оборону киевлян серьезно попотеть.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 9Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

"Колос" не смог удержать Кочергина, впрочем, смело предположим, что никто не смог бы. Пять опасных ударов наносил Влад по воротам соперника, на скорости мчался вперед и открывался под передачи партнеров. Настоящий кураж поймал самый заметный игрок встречи и конечно совсем не случайно оформил дубль.

НАПАДЕНИЕ

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 10Владислав Супряга (СК "Днепр-1").

Еще один автор двух голов в нашей сборной, но в отличие от многих других героев тура, Супряга провел свой не самый лучший матч, в начале много ошибок было у него. Однако главное для форварда поймать свою игру, проявить настойчивость и реализовать те моменты, которые создали для него партнеры. С чем Супряга благополучно справился.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 11Беньямин Вербич ("Динамо" Киев).

Все чаще тренеры используют Вербича как форварда, но получается, что по привычке он отрабатывает и в полузащите и в нападении. В матче с "Александрией" словенец вышел вместо Русина и забил два мяча, которые вполне могли (и должны были) принести победу киевлянам. Но "бело-синие" продолжают терять очки даже в победных играх.

ТРЕНЕР

Символическая сборная 30-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 12Владимир Шаран (ФК "Александрия").

Команда Шарана уже не поднимется выше пятого места в турнирной таблице, при этом на характере продолжает влиять на распределение мест в УПЛ. В таких условиях тренеру важно мотивировать и настроить своих подопечных, что и смог сделать Шаран. Не закрылись в обороне александрийцы, не ставили "автобус", а играли с "Динамо" и отстояли почетную ничью, отомстив за недавний вылет из Кубка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Виталий Вернидуб Алан Патрик Владимир Юрченко символическая сборная тура Александр Сваток Максим Третьяков Владислав Кочергин Манор Соломон Владислав Супряга Беньямин Вербич
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...