Игрок Динамо устроил драку с капитаном своей турецкой команды

У арендованного до конца этого сезона турецким "Анкарагюджю" люксембургского легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса возник конфликт с игроком клуба с Анкары.

Известно, что динамовец подрался с 34-летним хорватским центрбэком и капитаном команды Анте Кулушичем.

Тот обратился к Жерсону с претензией, что после завтрака он покинул команду и не участвовал в командной прогулке. В ответ Родригес ударил Кулушича, сообщает Fanatik. Схватку удалось уладить, но один из менеджеров рассказал о ней президенту клуба Фатиху Мерту - тот тут же принял решение об отстранении Жерсона.

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Во вчерашнем матче, в котором "Анкарагюджю" принимал "Галатасарай" и победил 1:0, Кулушич отыграл весь матч, а Жерсона Родригеса не было даже на замене.

Несмотря на победу "Анкарагюджю" пока замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги. До завершения соревнований в чемпионате остается сыграть еще 2 матча, последний - 26 июля.

В этом сезоне Жерсон Родригес в составе "Анкарагюджю" провел 11 матчей и забил 6 голов.

Гематома Кулушича после драки с Родригесом