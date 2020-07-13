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Игрок Динамо устроил драку с капитаном своей турецкой команды

Премьер-лига
(1 голосов)

О будущем в Анкаре - забыть?

Игрок Динамо устроил драку с капитаном своей турецкой команды
Новина українською

У арендованного до конца этого сезона турецким "Анкарагюджю" люксембургского легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса возник конфликт с игроком клуба с Анкары.

Известно, что динамовец подрался с 34-летним хорватским центрбэком и капитаном команды Анте Кулушичем.

Тот обратился к Жерсону с претензией, что после завтрака он покинул команду и не участвовал в командной прогулке. В ответ Родригес ударил Кулушича, сообщает Fanatik. Схватку удалось уладить, но один из менеджеров рассказал о ней президенту клуба Фатиху Мерту - тот тут же принял решение об отстранении Жерсона.

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Во вчерашнем матче, в котором "Анкарагюджю" принимал "Галатасарай" и победил 1:0, Кулушич отыграл весь матч, а Жерсона Родригеса не было даже на замене.

Несмотря на победу "Анкарагюджю" пока замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги. До завершения соревнований в чемпионате остается сыграть еще 2 матча, последний - 26 июля.

В этом сезоне Жерсон Родригес в составе "Анкарагюджю" провел 11 матчей и забил 6 голов.

Гематома Кулушича после драки с Родригесом

Игрок Динамо устроил драку с капитаном своей турецкой команды - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Чемпионат Турции Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (5)
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Dr. House (Подолье)
13.07.2020 в 15:15
На колени! Лица белых имеет значения!!!!!
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.07.2020 в 15:12
Интересно, а FARE будет заниматься этим делом? Расизм, так сказать, на лицо)))
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.07.2020 в 15:06
Дибільний заголовок. Гравець Анкарагюджю цей чорнодупець
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+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
13.07.2020 в 14:41
Школа Гармаша... наверное не все там так просто было сказано, если в итоге в бубен дал.
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+2
-5
НеШахтьор (Донецьк)
13.07.2020 в 15:02
Школа чмораєса
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+1
-1


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