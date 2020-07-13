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Гонка бомбардиров УПЛ: У Филиппова есть шанс, Супряга замахнулся на Марлоса

Премьер-лига
(4 голосов)

Вербич и Цыганков тоже претендуют на тройку

Гонка бомбардиров УПЛ: У Филиппова есть шанс, Супряга замахнулся на Марлоса
UA-Футбол
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30-й тур Чемпионата Украины оказался весьма продуктивным на голы. В пяти поединках было забито 22 мяча, то есть в среднем более четырех за игру. Логично, что такая результативность внесла изменения в рейтинг лучших бомбардиров Премьер-лиги.

Жуниору Мораесу, похоже, не удастся пересечь отметку в 20 мячей - он уже в отпуске и в его активе 19 голов **. Поэтому у Александра Филиппова из "Десны" еще есть шанс вырвать на финише победу. Правда, для этого ему нужно в последних двух турах забить ни много ни мало четыре раза. В воскресенье он наконец прервал молчание, которое длилось три матча подряд, огорчив Андрея Пятова.

Как и Мораес, не сыграет в этом сезоне и Марлос. Он пока идет третьим с 13-ю голами. Но преследователи наступают на пятки. По итогам 30-го тура вплотную приблизился Владислав Супряга, дубль которого помог одолеть ФК "Львов". У форварда "Днепра-1" 12 мячей, как и у Виктора Цыганкова, который в игре с "Александрией" промолчал.

А вот партнер динамовца Беньямин Вербич, которому снова приходится играть на острие атаки, свою статистику улучшил - у него уже 11 голов. Столько же у Леднева, который после феерической первой части чемпионата во второй еще не отмечался забитыми голами.

Довольно неожиданно в первую десятку прорвался Максим Третьяков из "Александрии", который реализовал два 11-метровых в игре с "Динамо". Собственно, из 10-ти его забитых семь - это реализованные пенальти. Незаурядное хладнокровие, благодаря которому он обошел представителей "Динамо" Виталия Буяльского и Карлоса де Пену.

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** - в новости от 15-го июня мы указывали, что у Жуниора Мораеса 18 голов, посчитав, что в игре против "Днепра-1" был автогол Адамюка. Однако после справедливой критики пользователей UA-Футбол внес коррективы в свою систему статистики в соответствии с официальным протоколом УПЛ.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Жуниор Мораес Шахтер 19 (1) 26 0.73
2 Александр Филиппов Десна 16 (3) 28 0.57
3 Марлос Шахтер 13 (1) 23 0.57
4 Владислав Супряга СК Днепр-1 12 (2) 23 0.52
5 Виктор Цыганков Динамо 12 (4) 25 0.48
6 Беньямин Вербич Динамо 11 (2) 24 0.46
7 Богдан Леднев Заря 11 (1) 26 0.42
8 Тайсон Шахтер 10 (4) 24 0.42
9 Максим Третьяков ФК Александрия 10 (7) 28 0.36
10 Виталий Буяльский Динамо 9 (1) 25 0.36
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В статье: Жуниор Мораес Александр Филиппов Владислав Супряга Беньямин Вербич
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