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Севидов: Мариуполь потерял реальный шанс на то, чтобы в плей-офф соревноваться с Колосом

Премьер-лига
(2 голосов)

А не из "Александрией"

Севидов: Мариуполь потерял реальный шанс на то, чтобы в плей-офф соревноваться с Колосом
Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов, который в 2016-2017 годах возглавлял "Мариуполь", поделился впечатлениями от матча 30 тура УПЛ, в котором "азовцы" дома позволили себя разгромить донецкому "Олимпику" (1:4).

Господин Севидов признался, что ему трудно объяснить, как это произошло, когда даже тренер мариупольцев Александр Бабич не смог сказать, что случилось с его командой.

На это ужасно было смотреть! Можно всякие причины находить - не настроились, какой-то состав не тот ...Можно понять, когда речь идет об опытных футболистах, где всем за 30 - не настроились. А у "Мариуполя" выходят молодые ребята, которым по определению надо в каждом матче доказывать свое место в составе, свое место под солнцем УПЛ.

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Поэтому для меня непонятно, что такое "недонастроились". У "Мариуполя" был реальный шанс на то, чтобы сразиться с "Днепр-1" первое место в шестерке, чтобы в плей-офф Лиги Европы играть с "Колосом", а не с "Александрией".

С "Александрией" играть в Александрие очень сложно - в этом мы убедились на примере с "Динамо". Поэтому для меня непонятно, как так безвольно ребята могли сыграть. Такие срывы можно объяснить молодостью, но не в домашней игре.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Севидов Олимпик (Донецк) Александр Бабич УПЛ
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