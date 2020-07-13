Заря лучше Динамо готова к очному матчу. О чём говорить после 30 тура УПЛ

У “Днепра-1” хорошие шансы на еврокубки

В УПЛ осталась интрига не только в борьбе за серебро, впереди зрителей также ожидают матчи плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы. Четыре команды разыграют одно место, и рискнем предположить, что “Днепр-1” - один из главных фаворитов на выигрыш.

Против “Львова” команда Михайленко вяло смотрелась в первые 20 минут, однако, пропустив дважды, быстро пришла в себя. После этого они две трети игрового времени полностью превосходили соперника и, если бы не чудеса Сарнавского (а где-то и ошибки судьи), забили бы больше трех. Безусловно, немного некорректно сравнивать сейчас “Львов” и будущих участников плей-офф, но именно днепряне сейчас смотрятся одними из фаворитов в будущей борьбе (наряду с “Александрией”). У Михайленко достаточно широкий арсенал, а лидеры в хорошей форме (Супряга в 2020-м - неостановим). Еще бы решить проблемы в защите, из-за которых команда пропускает нелепые голы, и в следующем сезоне они точно поборются за более высокие места. Георгий Грошев

"Мариуполь" не готов к квалификации ЛЕ

Вот серьезно - не хотелось бы, чтобы команда, проигрывающая 1:4 дома неосновному составу "Олимпика" представляла Украину в Европе. Просто потому, что ничего хорошего миру она не явит. И вылетит от первого же серьезного соперника.

"Мариуполь" в матче с "Олимпиком" показал целый комплекс проблем. Во-первых, центральные защитники постоянно пропускают мячи за спину, чем бесподобно пользовался Даниэль Романовский. Во-вторых, прессинг в центре поля у команды Бабича неэффективен и легко разбивается одной удачной обводкой. Ну и в-третьих - реализация моментов. Забивай "Мариуполь" свое, матч мог бы завершиться даже 4:4, но форварды хозяев проиграли все ключевые дуэли вратарю Бетиму Халими.

В ЛЕ команда с такими просчетами может только одно - запереться у себя в штрафной и страдать в надежде на чудо. Не факт, конечно, что "Днепр-1", "Колос" или "Александрия" сподобятся на большее, но по игре кажется, что арсенал у них пошире и шансы побольше. А вот "Мариуполю" для улучшения ситуации надо что-то менять. Или кого-то - например, Александра Бабича и его штаб. Роман Синчук

Глубина запаса "Шахтера" позволит безболезненно провести смену поколений

Неоднозначную победу добыл "Шахтер" над "Десной". Случались странные ошибки в обороне, хромала игра в центре поля, особенно при переходе от обороны к атакам, но в завершении наступательных комбинаций подопечные Каштру показали себя как в лучшие времена. Без многих лидеров, без турнирных задач и со слабой мотивацией "Шахтер" показал, что имеет достаточную глубину запаса.

При отсутствии таких игроков как Марлос, Исмаили, Мораес, а Тайсон вышел лишь на последних минутах, великолепно проявили себя Соломон, Тете, Додо. Патрик вообще постепенно осваивается в роли лидера. Не так заметен был Фернандо, но у него еще есть время и потенциал его известен. Таким образом, смену поколений можно ждать без особой настороженности, Каштру безболезненно для команды подводит молодых игроков к основе и "Шахтер" при этом продолжает побеждать. Андрей Алфимов

“Шахтер” никому не помог в борьбе за серебро

Перед вчерашнем матчем с “Десной” среди зрителей ходили разговоры, что “горняки” протянут “северянам” руку помощи, насолив параллельно “Динамо” в борьбе за серебро. Но все это так и осталось домыслами, и даже резервом команда Каштру показала текущую пропасть между ними и остальными командами УПЛ.

Став чемпионом за пять туров до конца “горняки” не бросили играть, не влазили в борьбу за серебро, а продолжали добывать победы. Да, самые внимательные могут вспомнить ничью с “Зарей” (0:0), но в тот день скорее луганчане наработали на приемлемый результат, а дончане хотели выиграть, и горящие глаза вышедшего на замену Тайсона это доказывали. Дальнейшие победы над Киевом и Черниговом в очередной раз доказали - никакого заговора нет и не было, судьба второй строчки будет решаться в очных играх между претендентами.

В матче против “Десны” отдельно хотелось бы выделить Алана Патрика. Бразилец досрочный отпуск не получил и вчера во многих эпизодах показывал, кто здесь босс. За прошедшие годы полузащитник услышал много критики в свой адрес, но при Каштру его прогресс сложно не заметить. Болельщикам “Шахтера” нужно надеяться, что он сохранит форму до матчей еврокубков, ведь без Алана дойти до поздних стадий будет проблематично. Георгий Грошев

"Заря" лучше "Динамо" готова к очному матчу

Киевлянам сейчас каждый балл и каждый забитый мяч даются с большим трудом. Так было несколько недель назад против "Колоса", так было против "Ворсклы" на Кубок, так было и против "Александрии". Две из этих трёх встреч получилось выиграть на характере, на прошлых выходных такое не прошло.

"Заря" сейчас находится в более комфортном графике, проводя по одному матчу в неделю. К тому же, на выходных луганчане достаточно легко разобрались с "Колосом", позволив себе по ходу второго тайма снять с игры несколько основных игроков, чтобы поберечь их как раз к поединку в четверг.

Плюс не забываем о преимуществе в таблице, хоть и небольшом.

Но это может ровным счётом ничего не значить. У трёх претендентов на Лигу чемпионов хватало неудачных игр по ходу посткарантина. И не исключено, что "Динамо" в четверг сможет подойти с максимальной готовностью, прежде всего, ментальной. А справится ли "Заря"? Александр Рыженко

Использованы фото ФК "Александрия", ФК "Мариуполь" и ФК "Шахтёр"