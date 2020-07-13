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Бой продолжается! Акценты зрителя на играх топ-шестерки

Премьер-лига
(3 голосов)

Авторский обзор матчей 30-го тура УПЛ

Бой продолжается! Акценты зрителя на играх топ-шестерки
Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Тур вновь блеснул результативностью – по 4 гола за матч, в среднем. Но самое главное – он сохранил наш интерес к турниру. Все три гонщика серебряной мечты по-прежнему в деле.

  • Десна - Шахтер 2:4
  • Колос - Заря 0:2
  • Александрия - Динамо 2:2

Зрелищность. Игра в Чернигове, где была забита половина всех мячей, стала наиболее смотрибельной и не только поэтому. Зачетным, в этом плане, назову и поединок "Колоса" с "Зарей" в Киеве, несмотря на обилие полумоментов и жару. В Александрии же мы увидели действо среднего качества и количества голевых моментов.

Интрига. Не кривя душой, думаю, в Чернигове все стало ясно уже к середине первого тайма, когда "Шахтер" забил дважды подряд едва ли не в течение минуты. Хотя, если быть точным, последний реальный шанс уйти от поражения был у Кузыка на 34-й минуте, при счете 1:2. Потом можно говорить о том, что "Десна" билась и не сдавалась, но об изменении результата – вряд ли.

Сказал бы то же самое и о "Колосе", который второй гол от Кочергина получил в раздевалку. Но тут смущают две стойки ворот "Зари" подряд – за две минуты, на исходе часа игры. Такая плотность столь явных голевых эпизодов заслуживает отдельного внимания. Но уж в последние полчаса остро атаковала лишь одна команда, и это был не "Колос".

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"Александрия" добыла свое очко аж на 89-й минуте, причем с пенальти. Это была настолько драматическая развязка, что она до сих пор не дает покоя любителям поисков черной кошки в темной комнате. А также тем, кому нужно искать оправдания за неприемлемый результат.

Логика. Максимально логичным назову счет в Киеве. "Заря" последовательно "наиграла" на оба своих гола, в каждом из таймов, хоть и забила второй раньше. У "Колоса" же, кроме упомянутых двух ударов в штангу, были сплошь вышеупомянутые полу- и недомоменты.

"Десна" создала почти столько же возможностей забить, сколько их было у "Шахтера". Но качество некоторых из них, особенно в последние полтайма, было ниже. К тому же команда Каштру реализовала четыре шанса из пяти, причем, в последнем пятом случае Паст после удара Сикана перевел мяч в штангу.

"Динамо", на мой взгляд, вполне заслужило по игре минимальную победу. Тогда как два пенальти "Александрии" - это было пресловутое наше все. В этом смысле, итог матча закономерным назвать не могу.

Судейство. Здесь имеет смысл говорить лишь об арбитраже Романова (Арановского) в Александрии. Штатный эксперт сайта и мой "персональный" консультант сошлись во мнениях на все сто. А именно: оба пенальти не обсуждаются; в первом случае должно было быть еще и второе предупреждение для Сироты; во втором – нужно было перебивать удар с "точки".

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А насколько это могло сказаться на результате – очевидно, фиг его знает…

Везение. Ну, "Заре", конечно, неслабо фартануло с этим двумя штангами. Вопрос заключается лишь в том, как сложилась бы игра, если бы вместо первой из них был гол. А этого мы, увы, никогда не узнаем. Ведь, как говорил Владимир Маслаченко, фактор гола имеет колоссальное значение. И психологическое, и тактическое. Вторая штанга повисает в воздухе…

Личности. Меня более других впечатлил Патрик – участник двух голов "Шахтера", "добивших" "Десну". Он был зачинателем первой голевой атаки, и он же заработал и реализовал пенальти.

Однако, с точки зрения вклада в результат команды, нет равных Вербичу, не только забившему оба мяча "Динамо", но и сделавшему это за отведенные ему на поле полчаса – выйдя на замену. Следующим будет Кочергин – автор обоих голов "Зари".

Соломон участвовал в первых двух голевых атаках "Шахтера", которые предопределили весь дальнейший ход игры. Ну и александриец Третьяков свой дубль сделал с пенальти – тоже надо уметь. В подыгрыше среди прочих запомнился Юрченко из "Зари".

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Вратари вновь не шибко феерили. Максимум серьезных сэйвов насчитал у Волынца из "Колоса". Аж три, при двух пропущенных мячах.

Симпатии. Пожалуй, "Заря". Не всегда у нее получается уверенно разобраться с позиции силы с андердогом. Но это был именно тот случай, причем, как по мне, достаточно ровно откатали почти всю игру.

А вот ее соперник, напротив, разочаровал, сдав позиции еще до перерыва. Впрочем, уже сам тот факт, что от "Колоса" стали ожидать большего, говорит в его пользу. Ведь поначалу он казался в шестерке явным "пассажиром" для количества.

Таблица. Ожидаемое поражение "Десны" и довольно неожиданная ничья "Динамо" (с оглядкой на то, что до этого "Александрия" проиграла ему в сезоне все четыре раза, а очки ей нынче как бы ни к чему) выплеснули на гребень серебряной гонки "Зарю". И теперь Киев отстает от нее на очко, а ему на таком же расстоянии дышит в спину "Десна".

Вечер не будет томным! Как сказала бы Мадам из "Интервенции", будет мокрота – квас потечет!!!

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шахтер 30 25 3 2 76-24 +52 78
2 Заря 30 17 6 7 48-25 +23 57
3 Динамо 30 17 5 8 62-32 +30 56
4 Десна 30 17 4 9 57-29 +28 55
5 ФК Александрия 30 13 6 11 44-44 0 45
6 Колос 30 9 2 19 31-57 -26 29

Анонсы. Гвоздь программы предпоследнего тура – поединок "Динамо" с "Зарей". Многие считают его моментом истины, но я ни в коем случае не стал бы забывать и "Десну". Обязательно следует помнить, что Киеву, таки-да, аукнулся в Александрии изнурительный финал Кубка. Теперь на это наложился психологический негатив от результата. Воспользуется ли этим "Заря"?

Во взаимоотношениях этих двух клубов, пожалуй, да – момент истины. Понятно, что у команды Скрипника могут быть свои проблемы. Но она подходит к этой "лобовухе" явно в лучшем настроении, а то и состоянии. И нужно, как минимум, не проиграть – на данный момент, чтобы сохранить поул-позишн. Победа же "Динамо" фактически расчищает ему дорогу к "серебру".

"Десна" принимает "Александрию". Последняя, как мы увидели, отнюдь не отбывает номер. Но мотивация Чернигова должна зашкаливать. Ничья (при условии, что ее не будет в Киеве), фактически выбивает команду Рябоконя из гонки за квалификацию Лиги чемпионов. Смогут?

Ну, а встреча экспериментального состава "Шахтера" с готовящимся к плей-офф "Колосом" будет носить ярко выраженный налет товарищеского матча. По крайней мере, для нас – зрителей.

Спасибо уже за то, что две игры из трех ожидаются с большим интересом. Когда такое было в последний раз? В топ-шестерке, насколько помню, никогда.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.07.2020 в 18:43
Як завжди у цього автора: не аналіз, тим більше не експертиза, а лише пихата смаковщина.
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Spokoyno (Киев)
13.07.2020 в 16:49
Цікавий погляд... Гравець чіпляється за ногу, яка встигла зіграти в м'яч, вопіт та падає За що пенальті? За несамовиті крики? За те що зіграв в м'яч треба ноги прибирати? За те що двадцять років тому судді були занадто лояльні до Динамо? Так перший скоріш за все був. Сирота до сфери не дотягнувся, бо суперник свою встиг поставити... Але тепер ЗАХИСНИК першим на м'ячі, чому пенальті знов?
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