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Бой продолжается! Акценты зрителя на играх топ-шестерки
Авторский обзор матчей 30-го тура УПЛ
Тур вновь блеснул результативностью – по 4 гола за матч, в среднем. Но самое главное – он сохранил наш интерес к турниру. Все три гонщика серебряной мечты по-прежнему в деле.
- Десна - Шахтер 2:4
- Колос - Заря 0:2
- Александрия - Динамо 2:2
Зрелищность. Игра в Чернигове, где была забита половина всех мячей, стала наиболее смотрибельной и не только поэтому. Зачетным, в этом плане, назову и поединок "Колоса" с "Зарей" в Киеве, несмотря на обилие полумоментов и жару. В Александрии же мы увидели действо среднего качества и количества голевых моментов.
Интрига. Не кривя душой, думаю, в Чернигове все стало ясно уже к середине первого тайма, когда "Шахтер" забил дважды подряд едва ли не в течение минуты. Хотя, если быть точным, последний реальный шанс уйти от поражения был у Кузыка на 34-й минуте, при счете 1:2. Потом можно говорить о том, что "Десна" билась и не сдавалась, но об изменении результата – вряд ли.
Сказал бы то же самое и о "Колосе", который второй гол от Кочергина получил в раздевалку. Но тут смущают две стойки ворот "Зари" подряд – за две минуты, на исходе часа игры. Такая плотность столь явных голевых эпизодов заслуживает отдельного внимания. Но уж в последние полчаса остро атаковала лишь одна команда, и это был не "Колос".
"Александрия" добыла свое очко аж на 89-й минуте, причем с пенальти. Это была настолько драматическая развязка, что она до сих пор не дает покоя любителям поисков черной кошки в темной комнате. А также тем, кому нужно искать оправдания за неприемлемый результат.
Логика. Максимально логичным назову счет в Киеве. "Заря" последовательно "наиграла" на оба своих гола, в каждом из таймов, хоть и забила второй раньше. У "Колоса" же, кроме упомянутых двух ударов в штангу, были сплошь вышеупомянутые полу- и недомоменты.
"Десна" создала почти столько же возможностей забить, сколько их было у "Шахтера". Но качество некоторых из них, особенно в последние полтайма, было ниже. К тому же команда Каштру реализовала четыре шанса из пяти, причем, в последнем пятом случае Паст после удара Сикана перевел мяч в штангу.
"Динамо", на мой взгляд, вполне заслужило по игре минимальную победу. Тогда как два пенальти "Александрии" - это было пресловутое наше все. В этом смысле, итог матча закономерным назвать не могу.
Судейство. Здесь имеет смысл говорить лишь об арбитраже Романова (Арановского) в Александрии. Штатный эксперт сайта и мой "персональный" консультант сошлись во мнениях на все сто. А именно: оба пенальти не обсуждаются; в первом случае должно было быть еще и второе предупреждение для Сироты; во втором – нужно было перебивать удар с "точки".
А насколько это могло сказаться на результате – очевидно, фиг его знает…
Везение. Ну, "Заре", конечно, неслабо фартануло с этим двумя штангами. Вопрос заключается лишь в том, как сложилась бы игра, если бы вместо первой из них был гол. А этого мы, увы, никогда не узнаем. Ведь, как говорил Владимир Маслаченко, фактор гола имеет колоссальное значение. И психологическое, и тактическое. Вторая штанга повисает в воздухе…
Личности. Меня более других впечатлил Патрик – участник двух голов "Шахтера", "добивших" "Десну". Он был зачинателем первой голевой атаки, и он же заработал и реализовал пенальти.
Однако, с точки зрения вклада в результат команды, нет равных Вербичу, не только забившему оба мяча "Динамо", но и сделавшему это за отведенные ему на поле полчаса – выйдя на замену. Следующим будет Кочергин – автор обоих голов "Зари".
Соломон участвовал в первых двух голевых атаках "Шахтера", которые предопределили весь дальнейший ход игры. Ну и александриец Третьяков свой дубль сделал с пенальти – тоже надо уметь. В подыгрыше среди прочих запомнился Юрченко из "Зари".
Вратари вновь не шибко феерили. Максимум серьезных сэйвов насчитал у Волынца из "Колоса". Аж три, при двух пропущенных мячах.
Симпатии. Пожалуй, "Заря". Не всегда у нее получается уверенно разобраться с позиции силы с андердогом. Но это был именно тот случай, причем, как по мне, достаточно ровно откатали почти всю игру.
А вот ее соперник, напротив, разочаровал, сдав позиции еще до перерыва. Впрочем, уже сам тот факт, что от "Колоса" стали ожидать большего, говорит в его пользу. Ведь поначалу он казался в шестерке явным "пассажиром" для количества.
Таблица. Ожидаемое поражение "Десны" и довольно неожиданная ничья "Динамо" (с оглядкой на то, что до этого "Александрия" проиграла ему в сезоне все четыре раза, а очки ей нынче как бы ни к чему) выплеснули на гребень серебряной гонки "Зарю". И теперь Киев отстает от нее на очко, а ему на таком же расстоянии дышит в спину "Десна".
Вечер не будет томным! Как сказала бы Мадам из "Интервенции", будет мокрота – квас потечет!!!
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|30
|25
|3
|2
|76-24
|+52
|78
|2
|Заря
|30
|17
|6
|7
|48-25
|+23
|57
|3
|Динамо
|30
|17
|5
|8
|62-32
|+30
|56
|4
|Десна
|30
|17
|4
|9
|57-29
|+28
|55
|5
|ФК Александрия
|30
|13
|6
|11
|44-44
|0
|45
|6
|Колос
|30
|9
|2
|19
|31-57
|-26
|29
Анонсы. Гвоздь программы предпоследнего тура – поединок "Динамо" с "Зарей". Многие считают его моментом истины, но я ни в коем случае не стал бы забывать и "Десну". Обязательно следует помнить, что Киеву, таки-да, аукнулся в Александрии изнурительный финал Кубка. Теперь на это наложился психологический негатив от результата. Воспользуется ли этим "Заря"?
Во взаимоотношениях этих двух клубов, пожалуй, да – момент истины. Понятно, что у команды Скрипника могут быть свои проблемы. Но она подходит к этой "лобовухе" явно в лучшем настроении, а то и состоянии. И нужно, как минимум, не проиграть – на данный момент, чтобы сохранить поул-позишн. Победа же "Динамо" фактически расчищает ему дорогу к "серебру".
"Десна" принимает "Александрию". Последняя, как мы увидели, отнюдь не отбывает номер. Но мотивация Чернигова должна зашкаливать. Ничья (при условии, что ее не будет в Киеве), фактически выбивает команду Рябоконя из гонки за квалификацию Лиги чемпионов. Смогут?
Ну, а встреча экспериментального состава "Шахтера" с готовящимся к плей-офф "Колосом" будет носить ярко выраженный налет товарищеского матча. По крайней мере, для нас – зрителей.
Спасибо уже за то, что две игры из трех ожидаются с большим интересом. Когда такое было в последний раз? В топ-шестерке, насколько помню, никогда.