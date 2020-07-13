Бой продолжается! Акценты зрителя на играх топ-шестерки

Тур вновь блеснул результативностью – по 4 гола за матч, в среднем. Но самое главное – он сохранил наш интерес к турниру. Все три гонщика серебряной мечты по-прежнему в деле.

Десна - Шахтер 2:4

Колос - Заря 0:2

Александрия - Динамо 2:2

Зрелищность. Игра в Чернигове, где была забита половина всех мячей, стала наиболее смотрибельной и не только поэтому. Зачетным, в этом плане, назову и поединок "Колоса" с "Зарей" в Киеве, несмотря на обилие полумоментов и жару. В Александрии же мы увидели действо среднего качества и количества голевых моментов.

Интрига. Не кривя душой, думаю, в Чернигове все стало ясно уже к середине первого тайма, когда "Шахтер" забил дважды подряд едва ли не в течение минуты. Хотя, если быть точным, последний реальный шанс уйти от поражения был у Кузыка на 34-й минуте, при счете 1:2. Потом можно говорить о том, что "Десна" билась и не сдавалась, но об изменении результата – вряд ли.

Сказал бы то же самое и о "Колосе", который второй гол от Кочергина получил в раздевалку. Но тут смущают две стойки ворот "Зари" подряд – за две минуты, на исходе часа игры. Такая плотность столь явных голевых эпизодов заслуживает отдельного внимания. Но уж в последние полчаса остро атаковала лишь одна команда, и это был не "Колос".

"Александрия" добыла свое очко аж на 89-й минуте, причем с пенальти. Это была настолько драматическая развязка, что она до сих пор не дает покоя любителям поисков черной кошки в темной комнате. А также тем, кому нужно искать оправдания за неприемлемый результат.

Логика. Максимально логичным назову счет в Киеве. "Заря" последовательно "наиграла" на оба своих гола, в каждом из таймов, хоть и забила второй раньше. У "Колоса" же, кроме упомянутых двух ударов в штангу, были сплошь вышеупомянутые полу- и недомоменты.

"Десна" создала почти столько же возможностей забить, сколько их было у "Шахтера". Но качество некоторых из них, особенно в последние полтайма, было ниже. К тому же команда Каштру реализовала четыре шанса из пяти, причем, в последнем пятом случае Паст после удара Сикана перевел мяч в штангу.

"Динамо", на мой взгляд, вполне заслужило по игре минимальную победу. Тогда как два пенальти "Александрии" - это было пресловутое наше все. В этом смысле, итог матча закономерным назвать не могу.

Судейство. Здесь имеет смысл говорить лишь об арбитраже Романова (Арановского) в Александрии. Штатный эксперт сайта и мой "персональный" консультант сошлись во мнениях на все сто. А именно: оба пенальти не обсуждаются; в первом случае должно было быть еще и второе предупреждение для Сироты; во втором – нужно было перебивать удар с "точки".

А насколько это могло сказаться на результате – очевидно, фиг его знает…

Везение. Ну, "Заре", конечно, неслабо фартануло с этим двумя штангами. Вопрос заключается лишь в том, как сложилась бы игра, если бы вместо первой из них был гол. А этого мы, увы, никогда не узнаем. Ведь, как говорил Владимир Маслаченко, фактор гола имеет колоссальное значение. И психологическое, и тактическое. Вторая штанга повисает в воздухе…

Личности. Меня более других впечатлил Патрик – участник двух голов "Шахтера", "добивших" "Десну". Он был зачинателем первой голевой атаки, и он же заработал и реализовал пенальти.

Однако, с точки зрения вклада в результат команды, нет равных Вербичу, не только забившему оба мяча "Динамо", но и сделавшему это за отведенные ему на поле полчаса – выйдя на замену. Следующим будет Кочергин – автор обоих голов "Зари".

Соломон участвовал в первых двух голевых атаках "Шахтера", которые предопределили весь дальнейший ход игры. Ну и александриец Третьяков свой дубль сделал с пенальти – тоже надо уметь. В подыгрыше среди прочих запомнился Юрченко из "Зари".

Вратари вновь не шибко феерили. Максимум серьезных сэйвов насчитал у Волынца из "Колоса". Аж три, при двух пропущенных мячах.

Симпатии. Пожалуй, "Заря". Не всегда у нее получается уверенно разобраться с позиции силы с андердогом. Но это был именно тот случай, причем, как по мне, достаточно ровно откатали почти всю игру.

А вот ее соперник, напротив, разочаровал, сдав позиции еще до перерыва. Впрочем, уже сам тот факт, что от "Колоса" стали ожидать большего, говорит в его пользу. Ведь поначалу он казался в шестерке явным "пассажиром" для количества.

Таблица. Ожидаемое поражение "Десны" и довольно неожиданная ничья "Динамо" (с оглядкой на то, что до этого "Александрия" проиграла ему в сезоне все четыре раза, а очки ей нынче как бы ни к чему) выплеснули на гребень серебряной гонки "Зарю". И теперь Киев отстает от нее на очко, а ему на таком же расстоянии дышит в спину "Десна".

Вечер не будет томным! Как сказала бы Мадам из "Интервенции", будет мокрота – квас потечет!!!

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 30 25 3 2 76-24 +52 78 2 Заря 30 17 6 7 48-25 +23 57 3 Динамо 30 17 5 8 62-32 +30 56 4 Десна 30 17 4 9 57-29 +28 55 5 ФК Александрия 30 13 6 11 44-44 0 45 6 Колос 30 9 2 19 31-57 -26 29

Анонсы. Гвоздь программы предпоследнего тура – поединок "Динамо" с "Зарей". Многие считают его моментом истины, но я ни в коем случае не стал бы забывать и "Десну". Обязательно следует помнить, что Киеву, таки-да, аукнулся в Александрии изнурительный финал Кубка. Теперь на это наложился психологический негатив от результата. Воспользуется ли этим "Заря"?

Во взаимоотношениях этих двух клубов, пожалуй, да – момент истины. Понятно, что у команды Скрипника могут быть свои проблемы. Но она подходит к этой "лобовухе" явно в лучшем настроении, а то и состоянии. И нужно, как минимум, не проиграть – на данный момент, чтобы сохранить поул-позишн. Победа же "Динамо" фактически расчищает ему дорогу к "серебру".

"Десна" принимает "Александрию". Последняя, как мы увидели, отнюдь не отбывает номер. Но мотивация Чернигова должна зашкаливать. Ничья (при условии, что ее не будет в Киеве), фактически выбивает команду Рябоконя из гонки за квалификацию Лиги чемпионов. Смогут?

Ну, а встреча экспериментального состава "Шахтера" с готовящимся к плей-офф "Колосом" будет носить ярко выраженный налет товарищеского матча. По крайней мере, для нас – зрителей.

Спасибо уже за то, что две игры из трех ожидаются с большим интересом. Когда такое было в последний раз? В топ-шестерке, насколько помню, никогда.