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Пятов: Шахтер – клуб с именем, так что держим марку

Премьер-лига
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Капитан горянков рассказал о матче с Десной

Пятов: Шахтер – клуб с именем, так что держим марку
Новина українською

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о победе своей команды в матче 30-го тура УПЛ над "Десной" (4:2).

– Хорошая, открытая игра получилась. В принципе, и мы давали играть, и соперник, поэтому много моментов было. Рад, конечно, что удалось выиграть.

– Сегодня было непривычно много обрезок, брака в передачах. Не хватало концентрации?

– Когда ответственности за результат нет, то хочется играть раскрепощенно, больше выходить через пас даже в сложных ситуациях. Да, ошибались, пропускали, но ничего страшного. Хорошо, что, когда становишься чемпионом, есть такие игры, где можно попробовать и чувствовать себя свободнее. Это нормально. Главное, есть результат.

– Соперник много бил по воротам, в итоге у тебя было несколько неплохих сейвов...

– Не сказал бы, что я сильно выручил, ведь пропустил два мяча, которые мог взять. Наверное, это больше меня тревожит. Но так были моменты, где можно было сыграть лучше, где, наоборот, действовал хорошо. Проанализируем все эти эпизоды с тренером.

– С каким настроением уходишь в отпуск?

– Настроение отличное, потому что победили! Мы не расслабляемся, продолжаем набирать очки. "Шахтер" – клуб с именем, так что держим марку.

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В статье: Андрей Пятов Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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