Денис Фаворов: Рано ли Десне в Лигу чемпионов? Посмотрим по итогам чемпионата

Капитан "Десны" Денис Фаворов прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура УПЛ от "Шахтера" (2:4).

– Проиграли, 4 пропустили. Моментами игра давалась. Где-то была плохая концентрация. Пропустили два мяча за две минуты. Индивидуальные ошибки.

– Может, рано "Десне" еще в Лигу чемпионов?

– Может, рано. Посмотрим. Еще два тура. Потом в турнирную таблицу глянем и увидим, рано или нет.

– У команды еще есть вера, что можно побороться за второе место и ЛЧ?

– Почему бы нет. Не помню, чтобы за три тура до конца на втором месте была какая-то команда, кроме "Шахтера" и "Динамо". Если такой шанс представился, почему бы им не воспользоваться. Мы будем биться до последнего.

– Что не сложилось в матче?

– Исходя из очевидного, на один больше не удалось забить. Установка была прессинговать, не садиться низко. Пропущенные мячи и ошибки не дали нам на равных вести борьбу.