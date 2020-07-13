  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Фаворов: Рано ли Десне в Лигу чемпионов? Посмотрим по итогам чемпионата
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Фаворов: Рано ли Десне в Лигу чемпионов? Посмотрим по итогам чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда намерена бороться до последнего

Денис Фаворов: Рано ли Десне в Лигу чемпионов? Посмотрим по итогам чемпионата
Новина українською

Капитан "Десны" Денис Фаворов прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура УПЛ от "Шахтера" (2:4).

– Проиграли, 4 пропустили. Моментами игра давалась. Где-то была плохая концентрация. Пропустили два мяча за две минуты. Индивидуальные ошибки.

– Может, рано "Десне" еще в Лигу чемпионов?

– Может, рано. Посмотрим. Еще два тура. Потом в турнирную таблицу глянем и увидим, рано или нет.

– У команды еще есть вера, что можно побороться за второе место и ЛЧ?

– Почему бы нет. Не помню, чтобы за три тура до конца на втором месте была какая-то команда, кроме "Шахтера" и "Динамо". Если такой шанс представился, почему бы им не воспользоваться. Мы будем биться до последнего.

– Что не сложилось в матче?

– Исходя из очевидного, на один больше не удалось забить. Установка была прессинговать, не садиться низко. Пропущенные мячи и ошибки не дали нам на равных вести борьбу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Денис Фаворов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...