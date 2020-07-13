Баранка: Стимулирование результатов матчей является нарушением правил

Председатель комитета УАФ по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка сделал заявление относительно стимулирования клубами третьих команд.

"Недавно некоторые профессиональные клубы были удивлены существованием в Дисциплинарных правилах УАФ положений о запрете стимулирования участников матча третьими командами и заявили о существовании выборочного правосудия.

В связи с этим комитет по этике и честной игре сообщает, что в 2019 году внес предложения в Исполнительный комитет УАФ по приведению ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ "Манипулирование результатами матча" в соответствие с аналогичной статьи Дисциплинарного регламента УЕФА. После принятия соответствующего решения исполкома и обновления этих и других положений ст. 20 Дисциплинарным правилам УАФ комитет начал активный мониторинг нарушений из перечня данной статьи.

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Комитет признает неосведомленность большинства клубов о существовании данного правила, не освобождает от ответственности, и призывает ознакомиться с новой редакцией ст. 20 Дисциплинарным правилам УАФ:

"Статья 20. Влияние на исход матча. Влияние на результат матча является, в частности, но не исключительно, случаи, когда лицо: - действует таким образом, при котором отсутствуют признаки ведения честной спортивной борьбы; - действует не предусмотренным Кодексом этики и честной игры способом, который может повлиять на результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц; - прямо или косвенно участвует в размещении ставок или в других подобных мероприятиях; - использует или предоставляет другим информацию, которая не является общедоступной, и получаемой ней благодаря ее положению в сфере футбола, если это может повлиять на результат матча; - немедленно и добровольно не сообщает УАФ о любое предложение или иную деятельность, противоречат этой статье или Кодекса этики и честной игры.

К любому лицу, который своими действиями влияет на результаты матча, применяются санкции, предусмотренные ст. 6 Правил".

Комитет настаивает, что финансовое или любое другое стимулирования третьей командой участников матча с целью достижения им благоприятного турнирного положения является нарушением Кодекса этики и честной игры УАФ, Дисциплинарным правилам УАФ, аналогичных дисциплинарных положений УЕФА и ФИФА. Комитет также отмечает, что несообщение о достоверно известных фактах такого влияния приравнивается к самому нарушения. В случае выявления таких фактах станут предметом расследования комитета по этике и честной игре с последующей передачей материалов в Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", - говорится в заявлении Баранки.