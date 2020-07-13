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Санжар: У нас еще не было разговора со Смалийчуком, находимся в подвешенном состоянии

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда еще не знает, в какой лиге начнет сезон

Санжар: У нас еще не было разговора со Смалийчуком, находимся в подвешенном состоянии
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар в эфире ТК Футбол рассказал о том, что он еще не общался с новым руководством клуба в лице Олега Смалийчука.

– У нас еще не было разговора со Смалийчуком. Мы все находимся в подвешенном состоянии, в ожидании. Ждем, что должен состояться этот разговор, во время которого нам прояснят, какая у нас ситуация, какое будущее, тогда будет все понятно.

- Есть представление, в какой лиге будут играть "Карпаты" в следующем сезоне?

– Абсолютно нет. Сложно тренироваться, когда нет матчей. Когда ты просто тренируешься. Но несмотря на это, молодые футболисты должны тренироваться, чтобы завтра быть сильнее, развиваться и быть конкурентоспособными в будущем.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
ТК Футбол

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