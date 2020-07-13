Денисов о судействе Монзуль: Вы что, никогда не ждали девушку? Им свойственно долго собираться

Генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов высказал свое мнение о судействе Екатерины Монзуль.

"Я бы хотел выступить в защиту Екатерины Монзуль. Дескать, она там долго принимает решение, смотрит в монитор.

Не мужское это дело, подгонять девушку. Вы что, никогда не ждали девушку? Ждали. С этим можно бороться? Нет. Девушкам свойственно долго собираться.

Да, решение Монзуль будет принимать дольше. Но лишь потому, что имеет амбиции быть в Украине лучшим арбитром. В том числе, лучшим среди мужиков. И у этой девушки, я вам скажу, стальные нервы. Или, как у нас принято говорить в футболе, стальные яйца. Екатерина Монзуль не боится принимать сложные решения, в отличие от мужиков", - сказал Александр Денисов.