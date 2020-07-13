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Денисов о судействе Монзуль: Вы что, никогда не ждали девушку? Им свойственно долго собираться

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендир ТК Футбол доволен судейством Монзуль

Денисов о судействе Монзуль: Вы что, никогда не ждали девушку? Им свойственно долго собираться
Новина українською

Генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов высказал свое мнение о судействе Екатерины Монзуль.

"Я бы хотел выступить в защиту Екатерины Монзуль. Дескать, она там долго принимает решение, смотрит в монитор.

Не мужское это дело, подгонять девушку. Вы что, никогда не ждали девушку? Ждали. С этим можно бороться? Нет. Девушкам свойственно долго собираться.

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Да, решение Монзуль будет принимать дольше. Но лишь потому, что имеет амбиции быть в Украине лучшим арбитром. В том числе, лучшим среди мужиков. И у этой девушки, я вам скажу, стальные нервы. Или, как у нас принято говорить в футболе, стальные яйца. Екатерина Монзуль не боится принимать сложные решения, в отличие от мужиков", - сказал Александр Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Екатерина Монзуль
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Quizzz (Lviv)
13.07.2020 в 23:11
Дичь руска, стидно
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K-Spirit (Киев)
13.07.2020 в 22:31
Оригинальный комплимент. Девушка со стальными яйцами. Это ж таиландский трансгендер какой-то. Надо бы ее за кадык подержать.
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