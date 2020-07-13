Пятов и Степаненко отправились в отпуск за два тура до финиша чемпионата

Еще два игрока основы "Шахтера" – голкипер и капитан Андрей Пятов и опорный хавбек Тарас Степаненко отправились в отпуск после матча с "Десной" (4:2).

О своем отпуске Пятов упомянул в своем недавнем интервью, также жены игроков выложили фото в соцсетях, на которых отправляются семьями на море.

Напомним, что ранее досрочно отпуск получили Марлос, Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.

Также стоит ожидать, что Луиш Каштру в ближайшее время отпустит в отпуск еще несколько игроков основы.

Напомним, что в УПЛ "Шахтеру" осталось провести два поединка – с "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).