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Пятов и Степаненко отправились в отпуск за два тура до финиша чемпионата

Премьер-лига
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Еще два игрока основы Шахтера отправились в отпуск

Пятов и Степаненко отправились в отпуск за два тура до финиша чемпионата
Новина українською

Еще два игрока основы "Шахтера" – голкипер и капитан Андрей Пятов и опорный хавбек Тарас Степаненко отправились в отпуск после матча с "Десной" (4:2).

О своем отпуске Пятов упомянул в своем недавнем интервью, также жены игроков выложили фото в соцсетях, на которых отправляются семьями на море.

Напомним, что ранее досрочно отпуск получили Марлос, Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.

Также стоит ожидать, что Луиш Каштру в ближайшее время отпустит в отпуск еще несколько игроков основы.

Напомним, что в УПЛ "Шахтеру" осталось провести два поединка – с "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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