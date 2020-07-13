Ворсклу не устроило предложение Легии по голкиперу Резнику

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что польская "Легия" проявляет интерес к голкиперу "Ворсклы" Дмитрию Резнику.

По словам журналиста, польские скауты наблюдали за игроком еще на юношеском ЧМ-2019, а сейчас этот интерес вылился в некоторую конкретику.

Впрочем, также Цыганык сообщил, что первоначальная сума, которую предложила "Легия", "Ворсклу" не устроила. Полтавчане не хотят отдавать вратаря за "бесценок" и планируют в будущем на нем заработать более приличную сумму.

Отметим, что Тransfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 100 000 евро. Контракт Резника с "Ворсклой" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими".