Премьер-лига
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Два украинских футболиста покинули Ягеллонию
Клуб попрощался с Ткачуком и Гориным
Два украинских легионера "Ягеллонии" покинули польский клуб.
Речь идет о хавбеке Олеге Горине и форварде Оресте Ткачуке. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроками расторгнут по соглашению сторон.
Напомним, что 20-летний Горин выступал за "Ягеллонию" с прошлого лета, за это время сыграл 1 матч.
22-летний Ткачук был в клубе с февраля, в официальных матчах не играл.
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