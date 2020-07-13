Два украинских футболиста покинули Ягеллонию

Два украинских легионера "Ягеллонии" покинули польский клуб.

Речь идет о хавбеке Олеге Горине и форварде Оресте Ткачуке. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроками расторгнут по соглашению сторон.

Читайте также Малиновский ударом с правой ноги забил Ювентусу. ВИДЕО

Напомним, что 20-летний Горин выступал за "Ягеллонию" с прошлого лета, за это время сыграл 1 матч.

22-летний Ткачук был в клубе с февраля, в официальных матчах не играл.