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Два украинских футболиста покинули Ягеллонию

Премьер-лига
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Клуб попрощался с Ткачуком и Гориным

Два украинских футболиста покинули Ягеллонию
Новина українською

Два украинских легионера "Ягеллонии" покинули польский клуб.

Речь идет о хавбеке Олеге Горине и форварде Оресте Ткачуке. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроками расторгнут по соглашению сторон.

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Напомним, что 20-летний Горин выступал за "Ягеллонию" с прошлого лета, за это время сыграл 1 матч.

22-летний Ткачук был в клубе с февраля, в официальных матчах не играл.

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В статье: Ягеллония (Белосток) Олег Горин Орест Ткачук
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