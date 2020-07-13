Цыганык: Вернидуб мог возглавить Динамо, но отдали предпочтение Михайличенко - динамовцу из крови и костей

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о том, что после увольнения Александра Хацкевича киевское "Динамо" рассматривало кандидатуру Юрий Вернидуба, который сейчас работает в Беларуси с солигорским "Шахтером".

"Я искренне буду болеть за Юрия Вернидуба в Беларуси. Потому что он мне симпатичен как человек, как тренер.

Думаю, что у него впереди еще богатая тренерская карьера и он сможет вернуться в Украину, где потренирует достаточно сильную команду.

Уже неоднаразово говорилось о том, что Вернидуб был в шорт-листе "Динамо" на должность главного после освобождения Хацкевича. Тогда все рассматривалось между двумя кандидатурами: Вернидубом и Михайличенко. Отдали предпочтение последнему, который является динамовцем, киевлянином из крови и костей.

А Вернидуб не разочаровался сильно, а поехал доказывать свою квалификацию в Беларусь, и несмотря на плохой старт, команда пока хороший футбол демонстрирует. Желаю "Шахтеру" выиграть Чемпионат Беларуси", - сказал Цыганык.