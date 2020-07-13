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Цыганык: Вернидуб мог возглавить Динамо, но отдали предпочтение Михайличенко - динамовцу из крови и костей

Премьер-лига
(2 голосов)

Динамовской сердце перевесило

Цыганык: Вернидуб мог возглавить Динамо, но отдали предпочтение Михайличенко - динамовцу из крови и костей
Новина українською

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о том, что после увольнения Александра Хацкевича киевское "Динамо" рассматривало кандидатуру Юрий Вернидуба, который сейчас работает в Беларуси с солигорским "Шахтером".

"Я искренне буду болеть за Юрия Вернидуба в Беларуси. Потому что он мне симпатичен как человек, как тренер.

Думаю, что у него впереди еще богатая тренерская карьера и он сможет вернуться в Украину, где потренирует достаточно сильную команду.

Уже неоднаразово говорилось о том, что Вернидуб был в шорт-листе "Динамо" на должность главного после освобождения Хацкевича. Тогда все рассматривалось между двумя кандидатурами: Вернидубом и Михайличенко. Отдали предпочтение последнему, который является динамовцем, киевлянином из крови и костей.

А Вернидуб не разочаровался сильно, а поехал доказывать свою квалификацию в Беларусь, и несмотря на плохой старт, команда пока хороший футбол демонстрирует. Желаю "Шахтеру" выиграть Чемпионат Беларуси", - сказал Цыганык.

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В статье: Юрий Вернидуб Алексей Михайличенко Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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Dimka26 (Чернигов)
13.07.2020 в 20:31
Динамо просто нужен новый владелец. Все эти понятия, которые исповедует Суркис - они далеки от построения успешной команды. Все эти традиции - они только портят развитие.
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+1
-1
batkomaxno555 (Никополь)
13.07.2020 в 20:20
видел фотку рожу михи... точно как у хац наглая пяная свинская не тренер а фуфло! хлам! отстой! и вина в этом паразита сурка!
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+1
-1
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armik (Киев)
13.07.2020 в 20:15
У Цыганыка язык без костей.Несёт пургу, как под кайфом
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.07.2020 в 20:06
а Вернидуб что, из ртути и титана что ли? будто никто не знает что гению футбольного менеджмента игорехе сурку нужен полностью управляемый тренер, готовый поступиться собственным мнением. Вернидуб не из таких
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+1
-2
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svat1303 (Днепр)
13.07.2020 в 19:55
Кто следующий,Лужный или Буряк?Кожи и костей,в Динамо,пару тележек наберется.
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
13.07.2020 в 19:49
Из г@вна и палок скорее ... но цыгагыку видней)))
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-2
krakow (Херсон)
13.07.2020 в 19:49
Кожа да кости у руля команды,еще можно представить. А,кровавый скелет,это полная жесть...
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-2


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