Цыганык: Идет обнуление Карпат. Клуб даже не прислал юриста на заседание КДК

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о том, что сейчас происходит в Карпатах.

"Идет обнуление клуба. То, что выходит в публичную плоскость – это просто игра. Игра всех участников процесса. Сейчас все приучаются к мысли, что клуба под названием Карпаты не будет. Будут Карпаты+, Карпаты 1963, не знаю.

История этого клуба закончится. Для того, чтобы она возродилась нужно отдать долги. Долгов достаточно много и это долги довоенные Штилич, Эрик, Кристобаль. Это все оттягивалось, как-то договаривались, снова оттягивалось. Это долгая история.

Я к перерождению Карпат отношусь нормально. Это естественный процесс. Но как сохранить историю, эмблему, цвета – это сложный процесс.

Насколько я понимаю, в УАФ есть понимание того, что Карпаты должны играть в первой лиге. Но для этого нужно сделать некоторые шаги. Впервые за всю историю Карпат на КДК, который решал судьбу клуба, не приехал клубный юрист. Никто не приехал, никто ничего не пояснил, не сказал. Впервые такое небрежное отношение менеджмента клуба.

Нужно искать компромисс, но будет ли он найден – не знаю", - сказал Цыганык.