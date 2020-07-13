Болбат: Очень мотивированы тем, что впереди Лига Европы

Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат поделился мнением о матче 30-го тура УПЛ с "Десной" (4:2) и жеребьевке Лиги Европы.

– Сергей, как впечатления от матча?

– Получилась отличная игра, много голов. Мы заработали три очка, как и планировали. "Десна" показала себя как очень хорошая команда и что не зря ведет борьбу за вторую позицию.

– Как сейчас построен тренировочный процесс в "Шахтере" с учетом того, что скоро Лига Европы и отпуска почти не будет?

– Никаких изменений нет. Может, после чемпионата будет два-три выходных, вот немного и отдохнем. Но все отдают себе отчет в том, что нам предстоит: какая будет работа, какие матчи. Мы очень мотивированы тем, что впереди Лига Европы.

– Что думаете о жеребьевке Лиги Европы?

– Всегда сложно говорить о жеребьевке, потому что ты себе соперника не выбираешь. Кто выпал по жребию, с тем и будем играть. Но первый шаг – ответный матч с "Вольфсбургом", так что не стоит забегать вперед, а необходимо сфокусироваться на этой игре и готовиться к ней.

– Ты сейчас играешь левого защитника. Как чувствуешь себя в данной роли?

– Мне очень удобно действовать на этой позиции. Я раньше играл слева в атаке, потому все достаточно привычно.