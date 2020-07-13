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Цыганык: Супряга не горит желанием возвращаться в Динамо
Тройка киевлян и следующий сезон проведет в аренде в Днепре-1
Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о будущем Владислава Супряги, Сергея Булеца и Владислава Дубинчака.
"Насколько мне известно, Супряга, Булеца и Дубинчак остаются на следующий сезон в "Днепре-1".
Сам Супряга не горит желанием возвращаться в киевское "Динамо". У футболиста есть еще ощущение своей команды. Он в "Днепре-1" как не является игроком основы, но набил уже достаточно мячей. Он себя там хорошо чувствует. Супряга пока не хочет возвращаться в Киев", - сказал Цыгынык.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
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alex 66 (Кременчуг)
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Spokoyno (Киев)
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royalstas (Вінниця)
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