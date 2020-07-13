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Цыганык: Супряга не горит желанием возвращаться в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Тройка киевлян и следующий сезон проведет в аренде в Днепре-1

Цыганык: Супряга не горит желанием возвращаться в Динамо
Новина українською

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о будущем Владислава Супряги, Сергея Булеца и Владислава Дубинчака.

"Насколько мне известно, Супряга, Булеца и Дубинчак остаются на следующий сезон в "Днепре-1".

Сам Супряга не горит желанием возвращаться в киевское "Динамо". У футболиста есть еще ощущение своей команды. Он в "Днепре-1" как не является игроком основы, но набил уже достаточно мячей. Он себя там хорошо чувствует. Супряга пока не хочет возвращаться в Киев", - сказал Цыгынык.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык СК Днепр-1 Владислав Супряга Сергей Булеца Владислав Дубинчак
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
13.07.2020 в 22:56
Русина вернуть в Зарю,Супрягу с Булецой в Днепре оставить под ЛЕ
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+1
0
alex 66 (Кременчуг)
13.07.2020 в 22:55
В скором времени никто туда не будет хотеть (арендованные) и все остальные, которых будут приглашать, патамушо)))дно пробито и уже давно. Иметь такие контракты, инфраструктуру, историю и так играть, та Вы меня извините, там надо всех гнать сцаными тряпками.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
13.07.2020 в 22:29
Тому що Динамо здебільшого грає біля штрафного майданчика суперника! Тобто потрібен ТАРАННИЙ чи форвард одного дотику, а Супряга більше для контратак підходить. Рванув з центра, одного... двох обіг! Той же Русін у перенасиченому карному теж малоефективен. Їм "потрібен простір", а суперники Динамо по УПЛ, крім Шахтаря, його "не надають"!
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
13.07.2020 в 22:13
Правельне рішеня. Русина засрали нехватало б ще й Супрягу.
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+3
-3


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