Цыганык: Супряга не горит желанием возвращаться в Динамо

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о будущем Владислава Супряги, Сергея Булеца и Владислава Дубинчака.

"Насколько мне известно, Супряга, Булеца и Дубинчак остаются на следующий сезон в "Днепре-1".

Сам Супряга не горит желанием возвращаться в киевское "Динамо". У футболиста есть еще ощущение своей команды. Он в "Днепре-1" как не является игроком основы, но набил уже достаточно мячей. Он себя там хорошо чувствует. Супряга пока не хочет возвращаться в Киев", - сказал Цыгынык.