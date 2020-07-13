  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучкевич: В первом тайме Александрия полностью переиграла Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучкевич: В первом тайме Александрия полностью переиграла Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Горожане подсели после перерыва

Лучкевич: В первом тайме Александрия полностью переиграла Динамо
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич прокомментировал ничью с "Динамо" (2:2) в матче 30-го тура УПЛ.

"Считаю, что в первом тайме мы полностью переиграли "Динамо". Во втором тайме мы подсели, и уже территориальное преимущество было у киевлян. Они забили два гола. Честно, было бы обидно проиграть этот матч. Считаю, минимум, на что рассчитывали – ничья.

Вышел Вербич, забил два мяча, Цыганков, Буяльский – ключевые футболисты "Динамо". У нас до этого момента не было замен, мы подсели. Они освежили игру и чуть-чуть прибавили в скорости.

Был отрезок, когда проигрывали не по игре. Это все накапливалось. Сейчас все нормально. Начинаем успокаиваться. Где-то давило, что можем занять призовые места. Сейчас готовимся к переходным матчам", – сказал Лучкевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Валерий Лучкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...