Лучкевич: В первом тайме Александрия полностью переиграла Динамо

Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич прокомментировал ничью с "Динамо" (2:2) в матче 30-го тура УПЛ.

"Считаю, что в первом тайме мы полностью переиграли "Динамо". Во втором тайме мы подсели, и уже территориальное преимущество было у киевлян. Они забили два гола. Честно, было бы обидно проиграть этот матч. Считаю, минимум, на что рассчитывали – ничья.

Вышел Вербич, забил два мяча, Цыганков, Буяльский – ключевые футболисты "Динамо". У нас до этого момента не было замен, мы подсели. Они освежили игру и чуть-чуть прибавили в скорости.

Был отрезок, когда проигрывали не по игре. Это все накапливалось. Сейчас все нормально. Начинаем успокаиваться. Где-то давило, что можем занять призовые места. Сейчас готовимся к переходным матчам", – сказал Лучкевич.