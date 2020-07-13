Севидов: Не думаю, что Динамо по итогам сезона займет 4-е место

Известный украинский специалист Александр Севидов в эфире UA-Футбол поделился ожиданиями от центрального матча 31-го тура УПЛ, в котором в среду сыграют Динамо и Заря.

"Я как бывший игрок Зари конечно буду переживать за луганчан буду переживать за Виктора Скрипника, с которым мы играли в свое время вместе, и мене сейчас импонирует его работа.

Говорят, такой интриги никогда не было, хотя нет, была, когда Динамо заняло 4-е место. Но я не думаю, что сейчас Динамо займет 4-е место – не надо забывать, что в последнем туре Десна играет с Зарей.

Думаю, что для Динамо если не все, то многое будет решаться в среду в матче с Зарей. Наверное будет ВАР, хотя в такой игре надо два ВАРа, две бригады. Кто будет судить? Наверное Екатерина Монзуль – золотой свисток всей восточной Европы.

Не то что судейские ошибки, а чтобы игра показала уровень команд, которые умеют играть в футбол. Это тот матч, когда и Вербич и Цыганков и Буяльский должны выходить и показывать, что они лидеры Динамо.

Я не говорю за Зарю, так как там лавка очень короткая – один игрок выбывает, и не знаешь, кто будет играть.

Так что мне хочется увидеть футбол, за которым люди соскучились. Хочется видеть футбол, который мы будем вспоминать долго, такую развязку чемпионата. Тем более что эта тройка – достойные соперники. Очень хочется, чтобы футбол был ярким – не обязательно с голами, а с яркой игрой.

После игры кто-то обязательно будет недоволен, но хочется, чтобы эти эмоции зарядили людей на долгое время и сильнейший определился в таких матчах" – сказал Севидов.