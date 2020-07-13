Бабич: Я очень серьезно разберусь. Многим не поздоровится

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич после разгрома от "Олимпика" (1:4) в эфире ТК Футбол пообещал разобраться и наказать кого следует.

"Вчера на поле я не увидел "Мариуполь". Я просто не узнал свою команд. Могу сказать, что такая игра была очень странная с нашей стороны.

Можно проиграть по-разному. В моей карьере, будучи игроком, было такое, что проигрывали 0: 6 и стадион нам аплодировал. Но сегодня, так безвольно ...

Я понимаю, в чем дело. Некоторые посчитали, что можно поиграть в футбольчик, увидев состав соперника. Сыграть на классе, академично, но футбол не обманешь.

Я с этим разберусь, очень серьезно разберусь. Многим не поздоровится.

На тренировках у нас летят искры за место в старте, но сейчас я их не увидел. С такой игрой нам в плей-офф делать нечего. Это неуважение к футболу", - сказал Бабич.