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Чоботенко: После матча с Олимпиком в раздевалке было очень горячо
Азовцы обещают разобраться и сделать выводы
Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко прокомментировал домашнее поражение в матче 30-го тура УПЛ от "Олимпика".
— Когда в этом матче все пошло не так?
— С самого начала, наверное, еще с разминки. На поле сегодня была одна команда, и она празднует заслуженную победу.
— Почему именно с разминки, что-то произошло?
— Нет, в этом смысле все было нормально. Просто тренер сказал, что когда мы зашли в раздевалку, он не увидел у команды никакого азарта. Наверное, потом это перенеслось на поле.
— Что тренер сказал вам после игры. Было горячо в раздевалке?
— Очень горячо. Но не буду вдаваться в подробности. Это наша кухня и мы должны с этим разобраться внутри команды
— Какой из голов был наиболее досадным?
— Если честно то, наверное, все. Нельзя сказать что забивая голы, соперник создавал какие-то крутые комбинации. Мы пропустили из-за собственной невнимательности и нерасторопности.
— Третий гол. Наверное, вы так и наигрывали, игрок, который страхует за стенкой?
— Да, Мишнев пошел страховать дальний угол, но мяч пролетел между стенкой и Митя сыграл вот так. Это случайность.
— Как найти в себе силы преодолеть ситуацию и добыть путевку в плей-офф?
— Сегодня мы естественно на эмоциях. Завтра нужно проснуться и проанализировать игру холодной головой, а послезавтра все забыть. Так как необходимо готовится к следующей игре. Нам нужно брать в последних турах максимум очков и проходить дальше.