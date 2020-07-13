Чоботенко: После матча с Олимпиком в раздевалке было очень горячо

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко прокомментировал домашнее поражение в матче 30-го тура УПЛ от "Олимпика".

— Когда в этом матче все пошло не так?

— С самого начала, наверное, еще с разминки. На поле сегодня была одна команда, и она празднует заслуженную победу.

— Почему именно с разминки, что-то произошло?

— Нет, в этом смысле все было нормально. Просто тренер сказал, что когда мы зашли в раздевалку, он не увидел у команды никакого азарта. Наверное, потом это перенеслось на поле.

— Что тренер сказал вам после игры. Было горячо в раздевалке?

— Очень горячо. Но не буду вдаваться в подробности. Это наша кухня и мы должны с этим разобраться внутри команды

— Какой из голов был наиболее досадным?

— Если честно то, наверное, все. Нельзя сказать что забивая голы, соперник создавал какие-то крутые комбинации. Мы пропустили из-за собственной невнимательности и нерасторопности.

— Третий гол. Наверное, вы так и наигрывали, игрок, который страхует за стенкой?

— Да, Мишнев пошел страховать дальний угол, но мяч пролетел между стенкой и Митя сыграл вот так. Это случайность.

— Как найти в себе силы преодолеть ситуацию и добыть путевку в плей-офф?

— Сегодня мы естественно на эмоциях. Завтра нужно проснуться и проанализировать игру холодной головой, а послезавтра все забыть. Так как необходимо готовится к следующей игре. Нам нужно брать в последних турах максимум очков и проходить дальше.